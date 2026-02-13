(16) 99963-6036
Segurança

Acidente traseiro entre caminhão e carro é registrado na Rodovia Washington Luís

13 Fev 2026 - 11h46Por Jessica Carvalho R
Um acidente traseiro envolvendo um caminhão e um carro foi registrado na manhã desta sexta-feira (13), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 232, no sentido interior–capital.

De acordo com as informações apuradas no local, devido a obras na pista o tráfego estava afunilado para apenas uma faixa, o que provocou congestionamento. Durante a lentidão, o caminhão acabou colidindo na traseira do veículo que seguia à frente.

Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais.

A equipe da concessionária responsável pela rodovia esteve no local, prestou atendimento à ocorrência e realizou a sinalização e posterior liberação da via.

 

