(16) 99963-6036
domingo, 18 de janeiro de 2026
Segurança

Acidente entre Hilux e Fiesta é registrado em cruzamento no Jardim Alvorada

18 Jan 2026 - 15h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Acidente entre Hilux e Fiesta é registrado em cruzamento no Jardim Alvorada - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde deste domingo (18), no cruzamento da avenida Francisco Pereira Lopes com a rua Ângelo Passeri, no Jardim Alvorada.

Segundo informações da Polícia Militar, uma caminhonete Toyota Hilux, ocupada por um casal e que trafegava pela avenida Francisco Pereira Lopes, teria avançado o sinal vermelho. No cruzamento, o veículo acabou sendo atingido lateralmente por um Ford Fiesta branco, conduzido por uma mulher que seguia pela rua Ângelo Passeri.

Com o impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento às vítimas. Apesar do susto, ninguém precisou ser encaminhado ao hospital, sendo todos avaliados ainda no local.

A Polícia Militar compareceu à ocorrência, realizou a sinalização da via para garantir a segurança do tráfego e registrou o boletim. As causas do acidente serão apuradas.

Leia Também

Procurado pela Justiça é flagrado com drogas no Jardim Bicão
Segurança19h09 - 18 Jan 2026

Procurado pela Justiça é flagrado com drogas no Jardim Bicão

Homem agride a companheira após ingerir bebida alcoólica
Eduardo Abdelnur14h35 - 18 Jan 2026

Homem agride a companheira após ingerir bebida alcoólica

Mulher é agredida e ameaçada em frente à própria casa
Boa Vista13h12 - 18 Jan 2026

Mulher é agredida e ameaçada em frente à própria casa

Gol furtado é encontrado depenado na região do CDHU
Segurança12h28 - 18 Jan 2026

Gol furtado é encontrado depenado na região do CDHU

Motocicleta furtada em São Carlos é localizada pela PM em Porto Ferreira
Segurança08h04 - 18 Jan 2026

Motocicleta furtada em São Carlos é localizada pela PM em Porto Ferreira

Últimas Notícias