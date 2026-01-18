Acidente entre Hilux e Fiesta é registrado em cruzamento no Jardim Alvorada

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde deste domingo (18), no cruzamento da avenida Francisco Pereira Lopes com a rua Ângelo Passeri, no Jardim Alvorada.

Segundo informações da Polícia Militar, uma caminhonete Toyota Hilux, ocupada por um casal e que trafegava pela avenida Francisco Pereira Lopes, teria avançado o sinal vermelho. No cruzamento, o veículo acabou sendo atingido lateralmente por um Ford Fiesta branco, conduzido por uma mulher que seguia pela rua Ângelo Passeri.

Com o impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento às vítimas. Apesar do susto, ninguém precisou ser encaminhado ao hospital, sendo todos avaliados ainda no local.

A Polícia Militar compareceu à ocorrência, realizou a sinalização da via para garantir a segurança do tráfego e registrou o boletim. As causas do acidente serão apuradas.

