Acidente de trânsito deixa mãe e três filhas feridas no Jardim Bicão

Crédito: SCA

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde deste sábado (31) deixou uma mãe e suas três filhas feridas no bairro Jardim Bicão, em São Carlos. Apesar do susto, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves.

De acordo com as informações apuradas, a colisão envolveu um veículo Corcel II e um Peugeot. O Corcel II trafegava pela avenida Consuelo Brandão Tolentino, via preferencial, quando foi atingido pelo Peugeot, que seguia pela rua Natalino Mastro Francisco e teria avançado o sinal de parada obrigatória.

No Corcel II estavam o avô, que conduzia o veículo, a mãe como passageira e três crianças acomodadas no banco traseiro. Todas utilizavam corretamente o cinto de segurança. Com o impacto da colisão, a mãe e as crianças ficaram bastante assustadas, sendo necessário o atendimento médico.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado para avaliação médica. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros também esteve no local, prestando apoio à ocorrência.

O condutor do Corcel II e o motorista do Peugeot não sofreram ferimentos.

