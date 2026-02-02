Acidente com caminhão deixa três feridos na SP-318

Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2) na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), na altura do km 258. Um caminhão que seguia no sentido Ribeirão Preto saiu da trajetória por motivos ainda a serem apurados e acabou tombando na pista.

Com o tombamento, um veículo que trafegava no sentido contrário colidiu frontalmente com o caminhão. Ao todo, três pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as outras duas receberam atendimento da concessionária responsável pela rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária, do Samu e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para prestar atendimento às vítimas, controlar o tráfego e registrar a ocorrência.

Segundo as primeiras informações, o caminhão transportava implementos e insumos de jardinagem. As causas do acidente serão investigadas.

