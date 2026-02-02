(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
São Carlos

Acidente com caminhão deixa três feridos na SP-318

02 Fev 2026 - 06h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Acidente com caminhão deixa três feridos na SP-318 - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2) na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), na altura do km 258. Um caminhão que seguia no sentido Ribeirão Preto saiu da trajetória por motivos ainda a serem apurados e acabou tombando na pista.

Com o tombamento, um veículo que trafegava no sentido contrário colidiu frontalmente com o caminhão. Ao todo, três pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as outras duas receberam atendimento da concessionária responsável pela rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária, do Samu e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para prestar atendimento às vítimas, controlar o tráfego e registrar a ocorrência.

Segundo as primeiras informações, o caminhão transportava implementos e insumos de jardinagem. As causas do acidente serão investigadas.

Leia Também

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Santa Felícia
Segurança07h59 - 02 Fev 2026

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Santa Felícia

Pai registra ocorrência após encontrar filha com lesões no corpo
Segurança22h14 - 01 Fev 2026

Pai registra ocorrência após encontrar filha com lesões no corpo

Mulher denuncia agressão e injúria após discussão com companheiro no Centro
Segurança17h14 - 01 Fev 2026

Mulher denuncia agressão e injúria após discussão com companheiro no Centro

Princípio de incêndio em posto de combustível mobiliza Bombeiros em São Carlos
Segurança16h26 - 01 Fev 2026

Princípio de incêndio em posto de combustível mobiliza Bombeiros em São Carlos

Betoneira é furtada de obra no Jardim do Bosque
Segurança16h20 - 01 Fev 2026

Betoneira é furtada de obra no Jardim do Bosque

Últimas Notícias