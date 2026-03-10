Vereador Bruno Zancheta visita CEMEIs Homero Frei e JoÃ£o Baptista Paino

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) realizou visitas às CEMEIs Homero Frei, no bairro Santa Felícia, e João Baptista Paino, no bairro Azulville, com o objetivo de acompanhar de perto as necessidades das unidades e ouvir demandas da comunidade escolar. Ele foi acompanhado pelo Diretor de Manutenção da Secretaria de Educação, Edson Amaral.

Na CEMEI Homero Frei, uma das principais preocupações apresentadas pela direção e pela comunidade é a presença de escorpiões nas proximidades da escola. Diante da situação, o parlamentar informou que serão adotadas medidas para garantir mais segurança às crianças e aos profissionais da educação. Entre as ações encaminhadas estão a dedetização de toda a unidade, limpeza no entorno da escola, pintura interna e externa do prédio e a troca da areia do parquinho e a colocação de grelhas, nos ralos.

Já na CEMEI João Baptista Paino, a principal demanda identificada durante a visita é a necessidade de ampliação da unidade para atender melhor a quantidade de alunos da região. O vereador protocolou um ofício junto à Secretaria Municipal de Educação solicitando a realização de um estudo técnico para viabilizar a ampliação da escola. Além disso, também foi solicitada a pintura interna e externa da unidade.

“Como professor e vereador, sei da importância de cada uma das nossas escolas. Visitar as unidades, ouvir os profissionais e a comunidade é essencial para entender as necessidades e buscar soluções. Nosso objetivo é garantir um ambiente seguro, adequado e acolhedor para nossas crianças e para todos que trabalham na educação. Seguiremos fiscalizando e cobrando melhorias para que nossas escolas tenham cada vez mais qualidade”, afirmou o parlamentar.



Bruno Zancheta destacou ainda que continuará acompanhando as demandas apresentadas pelas unidades e cobrando providências junto ao poder público para que as melhorias sejam realizadas o mais breve possível.

