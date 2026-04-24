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Vereador Bruno Zancheta propõe linha exclusiva para mulheres no transporte coletivo

24 Abr 2026 - 10h48Por Jessica CR
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Vereador Bruno Zancheta propõe linha exclusiva para mulheres no transporte coletivo -

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) protocolou uma proposta que prevê a criação de linhas exclusivas para mulheres no transporte coletivo municipal, com o objetivo de ampliar a segurança das passageiras.

A medida já vem sendo debatida e aplicada em outras cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, o metrô conta com o chamado “vagão rosa”, exclusivo para mulheres em horários de pico desde 2006. Em Recife, Brasília e Belo Horizonte, iniciativas semelhantes também foram implementadas no transporte sobre trilhos. Recentemente, Maceió também anunciou ônibus exclusivos voltados ao público feminino como medida de proteção e segurança.

A proposta busca oferecer mais tranquilidade para mulheres que utilizam o transporte público diariamente para trabalhar, estudar e cuidar de suas famílias. Além da mobilidade, a iniciativa reforça o direito das mulheres de circularem pela cidade com dignidade, respeito e segurança.

“Recebemos relatos frequentes de mulheres que se sentem inseguras no transporte coletivo e muitas vezes passam por situações de constrangimento. Precisamos discutir soluções concretas para garantir mais proteção. Essa proposta é um passo importante para tornar o transporte público mais seguro e humanizado para todas”, destacou o parlamentar.

O vereador reforçou ainda que a proposta será debatida com o Poder Executivo, empresa responsável pelo transporte e a população, buscando construir uma alternativa viável e eficiente para São Carlos.

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