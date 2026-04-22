Vereador Jùlio Cesar solicita reforço no patrulhamento próximo à base do SAMU

O vereador Jùlio Cesar protocolou um requerimento na Câmara Municipal de São Carlos solicitando o reforço no patrulhamento da Guarda Municipal nas proximidades da base do SAMU, localizada na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, no bairro Vila Marina.

De acordo com o documento, a unidade está situada ao lado do Hospital Universitário, em uma área com pouca movimentação durante o período noturno e com iluminação considerada insuficiente. A situação tem gerado preocupação, principalmente entre os profissionais da saúde que atuam no local, muitos dos quais iniciam suas jornadas de trabalho ainda na madrugada.

O vereador destaca que, entre 0h30 e 1h15, há baixa circulação de pessoas e veículos, o que aumenta a sensação de insegurança para trabalhadores que chegam ao local ou se dirigem aos seus veículos. Além disso, há relatos de presença de indivíduos em atitude suspeita nas imediações, o que reforça a necessidade de medidas preventivas.

O parlamentar enfatiza que essa solicitação faz parte de uma atuação mais ampla voltada à segurança pública no município. Segundo ele, o gabinete vem realizando cobranças semelhantes em diferentes pontos da cidade, especialmente em locais com baixa iluminação, pouca movimentação noturna e relatos de insegurança, buscando ampliar de forma efetiva a presença da Guarda Municipal“Não é um caso isolado. Estamos acompanhando e cobrando melhorias em várias regiões da cidade. A segurança precisa ser tratada de forma preventiva e contínua”, destacou.

Segundo o vereador, a adoção de ações preventivas é fundamental para garantir a segurança dos profissionais e o pleno funcionamento de um serviço essencial à população.

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