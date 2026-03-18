Presidente da Câmara de São Carlos reforça combate ao feminicídio em encontro com educadores da rede estadual

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes, participou de uma reunião com diretores de escolas da rede pública estadual na sede da Unidade Regional de Ensino de São Carlos. O encontro ocorreu a convite da dirigente regional de ensino, Débora Gonzalez Costa Blanco, para participar da formação do Conviva e teve como foco principal a discussão sobre o enfrentamento ao feminicídio e a importância da atuação das escolas nesse contexto.

Durante a reunião, Lucão apresentou aos educadores detalhes da audiência pública de conscientização sobre o feminicídio, destacando a relevância do tema dentro do ambiente escolar. Em sua fala, o presidente ressaltou que professores, diretores e coordenadores pedagógicos convivem diariamente com situações que, muitas vezes, acabam sendo relativizadas, mas que exigem atenção e enfrentamento firme.

“O que muitas vezes é tratado como algo normal precisa ser combatido com responsabilidade e conscientização. A escola tem um papel fundamental nesse processo de transformação social”, pontuou.

Ao longo do encontro, também foi enfatizado que o trabalho desenvolvido nas unidades escolares é essencial para a formação de uma sociedade mais justa, onde haja respeito pleno às mulheres e tolerância zero à violência. A audiência pública foi apresentada como mais um instrumento de mobilização e diálogo com a comunidade.

A dirigente regional, Débora Gonzalez Costa Blanco, confirmou presença no evento e destacou que o enfrentamento à violência contra a mulher também é uma pauta prioritária do Governo do Estado. Segundo ela, já estão em estudo medidas e estratégias de prevenção dentro do ambiente escolar. Débora ainda relembrou um caso recente de feminicídio ocorrido em São Carlos, ressaltando a atuação fundamental de uma diretora presente na reunião, que acompanhou de perto crianças e adolescentes impactados pela situação.

O encontro contou ainda com a participação do secretário municipal de Infância e Juventude, Emerson Leandro de Morais, que parabenizou a iniciativa da Câmara Municipal em promover o debate sobre um tema tão sensível e necessário. Ele também colocou a secretaria à disposição para colaborar com as ações da campanha São Carlos por Elas.

Ao final, o convite para a audiência pública foi estendido a todos os diretores, coordenadores e professores da rede estadual, reforçando a importância da participação coletiva no enfrentamento à violência contra a mulher e na construção de políticas públicas eficazes.

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