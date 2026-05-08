Inclusão e cuidado: novos equipamentos são destinados à população por meio de emenda parlamentar

Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira, 8 de maio, ao lado do secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafinha Almeida, realizamos a entrega de novos equipamentos adquiridos através de emenda parlamentar destinada por nosso mandato na Câmara Municipal de São Carlos.

Os investimentos foram voltados para fortalecer o atendimento e oferecer mais dignidade, conforto e acessibilidade para as pessoas que mais precisam. Entre os equipamentos adquiridos estão 20 cadeiras de rodas, camas hospitalares, cadeiras de banho e outros itens fundamentais para auxiliar no dia a dia de pacientes e famílias atendidas pelo município.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o suporte às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e pacientes em recuperação, garantindo mais qualidade de vida e melhores condições de atendimento.

“Nosso compromisso é trabalhar por uma cidade mais humana, acessível e inclusiva. Sabemos da importância desses equipamentos para as famílias que dependem desse suporte diariamente, e seguiremos buscando recursos e investimentos que façam a diferença na vida da nossa população”, destacou.

A parceria entre o Legislativo e a Secretaria reforça a importância de políticas públicas voltadas à inclusão social, acessibilidade e cuidado com as pessoas, promovendo mais respeito, igualdade e atenção às necessidades da comunidade.

O trabalho continua, sempre com responsabilidade, compromisso e dedicação em prol da população de São Carlos.

Leia Também