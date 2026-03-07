(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
NotÃ­cias do legislativo

Fogos de artifÃ­cio com estampido poderÃ£o ser proibidos: projeto de lei de Elton serÃ¡ votado nesta terÃ§a-feira

09 Mar 2026 - 06h56Por RedaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Cachorro assustado com fogos de artfÃ­cio - CrÃ©dito: IACachorro assustado com fogos de artfÃ­cio - CrÃ©dito: IA

Imagine uma celebração onde a beleza das luzes no céu não venha acompanhada de estrondos que causam pânico e dor. É esse o objetivo do projeto de lei do vereador Elton Carvalho (Republicanos), que propõe a proibição da comercialização, armazenamento e soltura de fogos de artifício com estampido em São Carlos. A medida foca exclusivamente nos artefatos ruidosos, mantendo permitidos os chamados "fogos silenciosos", que garantem o espetáculo visual sem prejudicar a saúde pública.  

“O projeto reforça a legislação estadual, agora com critérios bem definidos pelo município e, uma vez regulamentado, dará mais força e propriedade para que os fiscais possam autuar e multar quem não cumprir a lei. Seguimos firmes na luta por mais dignidade, proteção e bem-estar aos animais”, afirma o vereador. 

O impacto da poluição sonora vai muito além do incômodo. Estudos apontam que cerca de 45% dos cães e 35% dos gatos sofrem com taquicardia e convulsões devido aos estouros. Além dos animais, a lei protege idosos, crianças e, especialmente, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que possuem sensibilidade auditiva aguçada e podem sofrer crises graves com as explosões.

São Carlos não está sozinha nessa iniciativa. Cidades como São Paulo, São Bernardo do Campo, Laranjal Paulista, Ipeúna e Andradina já adotaram leis semelhantes, com resultados positivos para a convivência urbana. 

A proposta segue para votação na próxima semana e promete colocar São Carlos na vanguarda das cidades que respeitam a vida em todas as suas formas, unindo a tradição das festas com a empatia necessária para os dias atuais.

Leia TambÃ©m

Vereador Bruno Zancheta visita CEMEI DÃ¡rio Rodrigues no Cidade Aracy
NotÃ­cias do legislativo07h03 - 07 Mar 2026

Vereador Bruno Zancheta visita CEMEI DÃ¡rio Rodrigues no Cidade Aracy

Vereador JÃ¹lio Cesar cobra informaÃ§Ãµes sobre falta de vigia em escolas municipais
NotÃ­cias do legislativo11h58 - 04 Mar 2026

Vereador JÃ¹lio Cesar cobra informaÃ§Ãµes sobre falta de vigia em escolas municipais

Em discurso contundente, LucÃ£o afirma que SÃ£o Carlos precisa retomar protagonismo polÃ­tico estadual
NotÃ­cias do legislativo17h55 - 03 Mar 2026

Em discurso contundente, LucÃ£o afirma que SÃ£o Carlos precisa retomar protagonismo polÃ­tico estadual

ONG ASA recebe R$ 70 mil destinado por Elton Carvalho
Causa animal 16h43 - 24 Fev 2026

ONG ASA recebe R$ 70 mil destinado por Elton Carvalho

Proibido o uso de coleiras de choque: Projeto de Lei de Elton Carvalho e Bruno Zancheta Ã© aprovado
NotÃ­cias do legislativo16h49 - 19 Fev 2026

Proibido o uso de coleiras de choque: Projeto de Lei de Elton Carvalho e Bruno Zancheta Ã© aprovado

Ãšltimas NotÃ­cias