Zé Dirceu garante que SP será o principal palco da disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro

O ex-ministro Zé Dirceu: “A agenda da direita vai ser sempre a corrupção. Fio assim desde Jânio Quadros, que se elegeu com a vassourinha, foi assim com Collor que ia caçar os marajás e foi assim como Bolsonaro que prometia acabar com a corrupção” - Crédito: SCA

SAÚDE



Na tarde desta sexta-feira, 20 de março, o ex-ministro da Casa Civil, ex-deputado estadual e ex-deputado federal Zé Dirceu, do PT, afirmou, durante palestra na Santa Casa de São Carlos, que se empenhará pessoalmente, juntamente com seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), e com o ex-deputado federal e ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima (PT), na luta pela aprovação do curso de medicina que o hospital pleiteia em parceria com a Unicep (Centro Universitário Central Paulista). “Estaremos na luta para que São Carlos tenha mais este curso de medicina com alta qualidade para a formação de médicos nesta cidade”, afirmou.

512 LEITOS HOSPITALARES - O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Júnior, agradeceu o empenho de Zé Dirceu e de Newton. Ele também agradeceu a Dirceu pelos milhões de recursos que o governo federal vem liberando para o hospital modernizar seu atendimento, inclusive na área de oncologia. Newton Lima destacou o papel do governo Lula em São Carlos, inclusive quanto à liberação de recursos para a conclusão do Hospital Universitário, que passará a ter 212 leitos. “Com mais 300 leitos da Santa Casa, passaremos a ter 512 leitos atendendo pelo SUS em São Carlos, o que é algo fantástico”, comentou.

ESTRATÉGIA PARA AS ELEIÇÕES – Zé Dirceu afirma que a direita erra ao entrar de cabeça no apoio ao presidente norte-americano Donald Trump e suas guerras. “Primeiro, temos que mostrar que a direita apoia a guerra. O brasileiro quer paz. Nós já temos muita violência no Brasil, e o problema de segurança pública é prioridade absoluta. A segurança de uma família que o crime organizado vai extorquir, nós temos que cuidar. Mas, agora, o problema da desigualdade e concentração de renda é muito grave no Brasil. Então, a isenção no Imposto de Renda (para quem ganha até R$ 5 mil), a reforma tributária progressiva, fazendo o rico pagar imposto, o fim da escala 6x1 e a tarifa zero são bandeiras importantes. Mas o principal é o Brasil dobrar a sua riqueza em dez anos, acabar com a pobreza, crescer e ter mais desenvolvimento e mais produtividade”, ressaltou.

O ex-ministro afirma que o Brasil tem que se livrar dos problemas que o mundo vem enfrentando. “O Brasil tem alimento, o Brasil tem energia, mas precisa crescer, ter mais produtividade. O Brasil está atrás em tecnologia. Por isso, esta região de São Carlos é tão importante para o Brasil, por causa da ciência e da tecnologia, que são o mundo hoje. Temos que pensar como o Brasil vai se livrar dos problemas que boa parte do mundo está enfrentando. O Brasil tem alimento, tem energia, mas está atrasado em tecnologia e precisa modernizar sua infraestrutura. Então, agora o Lula vai apresentar um programa para os próximos dez anos com este objetivo”, afirmou.

SAMBA DE UMA NOTA SÓ - Zé Dirceu afirmou que pregar o fim da corrupção é um velho discurso da direita brasileira. “A agenda da direita vai ser sempre a corrupção. Foi assim desde Jânio Quadros, que se elegeu com a vassourinha; foi assim com Collor, que ia caçar os marajás; e foi assim com Bolsonaro, que prometia acabar com a corrupção. Temos que atacar o problema da corrupção, sim, temos. Mas, no mundo de hoje, temos que enfrentar os problemas atuais. O principal é deixar o Brasil fora da guerra. E a direita está apoiando Trump, está apoiando a guerra. Levantam a bandeira dos Estados Unidos, são a favor do tarifaço. É preciso lembrar que o que está acontecendo com os combustíveis é consequência do que eles fizeram com a Petrobras”.

SÃO PAULO COMO PRIORIDADE – O líder petista afirma que São Paulo é o principal Estado nesta eleição. “Foi aqui que ganhamos a eleição em 2022. Como temos uma vantagem grande no Nordeste e a eleição no Norte e Centro-Oeste é equilibrada, quem decide a eleição é São Paulo. É a grande batalha. E é por isso mesmo que preparamos um time de primeira linha. Fernando Haddad, que já foi prefeito, ministro da Educação, o melhor ministro da Fazenda que o Brasil já teve, já foi candidato a presidente da República, foi candidato a governador, conhece São Paulo. E Simone Tebet, que vem se apresentando. As pesquisas vêm mostrando sua força. Aliás, Alckmin e Haddad estão em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos para o Senado”.

MISSÃO ESTRATÉGICA - Segundo ele, Geraldo Alckmin terá uma missão especial no xadrez político destas eleições. “O vice-presidente priorizará a campanha em São Paulo. Então, estamos entrando para disputar esta eleição para ganhar e aumentar a bancada para a Câmara dos Deputados. São Carlos terá, inclusive, uma candidata a deputada federal. Então, estamos priorizando que Geraldo Alckmin e os ministros de São Paulo estejam presentes nesta disputa”, completa.

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