TRE-SP lança campanha para voluntários com conhecimento em Libras nas Eleições 2026

Eleições 2026 -

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) lançou uma campanha para incentivar voluntárias e voluntários com conhecimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) a colaborar nas Eleições 2026. Com o tema “Traduza a cidadania em Libras. Seja Apoio Libras nas Eleições 2026!”, a iniciativa busca tornar o processo eleitoral mais acessível e inclusivo para pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de junho por meio de formulário disponível na página “Mesários”, no site oficial do Tribunal.

Os voluntários que dominam Libras atuarão no acolhimento e orientação de eleitores surdos nos locais de votação, auxiliando na localização das seções eleitorais e esclarecendo dúvidas no dia da eleição. O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para 4 de outubro.

Além de contribuir com o fortalecimento da democracia e da inclusão, os participantes receberão auxílio-alimentação de R$ 65 por dia trabalhado. Entre os benefícios também estão folga em dobro pelos dias de convocação, sem prejuízo do salário, e possibilidade de aproveitamento das horas como atividades complementares em instituições de ensino superior.

De acordo com o TRE-SP, os treinamentos poderão ser realizados presencialmente ou à distância, conforme definição dos cartórios eleitorais. O período dedicado à capacitação também garante direito às folgas previstas em lei.

O Tribunal informou ainda que seguirá todas as normas de segurança e tratamento de dados pessoais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Nas eleições municipais de 2024, mais de 10 mil coordenadores de acessibilidade atuaram nos locais de votação apenas no primeiro turno em todo o estado. Deste total, cerca de 1.700 pessoas trabalharam como apoio com conhecimento em Libras, sendo mais de 700 voluntários inscritos diretamente por meio da campanha promovida pelo TRE-SP.

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