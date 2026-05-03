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domingo, 03 de maio de 2026
Eleições 2026

6 de maio é o último dia para tirar ou regularizar o título de eleitor

01 Mai 2026 - 20h10Por Jéssica C.R.
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E-Titulo - Crédito: Agência BrasilE-Titulo - Crédito: Agência Brasil

Eleitoras e eleitores do estado de São Paulo têm até o dia 6 de maio para tirar o primeiro título, transferir domicílio eleitoral ou regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral do Brasil. Para atender à demanda, os cartórios eleitorais estarão abertos inclusive no feriado do Dia do Trabalho (1º de maio), além do sábado (2) e domingo (3), das 9h às 15h.

Na segunda (4), terça (5) e quarta-feira (6), o atendimento será ampliado, das 9h às 17h. O atendimento presencial será feito por ordem de chegada, respeitando as prioridades legais.

Quem precisa ir ao cartório?

A presença no cartório é obrigatória apenas para quem vai tirar o primeiro título (alistamento eleitoral) ou para quem precisa atualizar dados e ainda não possui biometria cadastrada.

Já os eleitores que têm biometria — cerca de 88% do eleitorado paulista — podem realizar todos os serviços de forma online, por meio da plataforma de autoatendimento da Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sem necessidade de sair de casa.

Antes de buscar atendimento presencial, a recomendação é consultar a situação do título ou da biometria pela internet, evitando filas e deslocamentos desnecessários.

Biometria não é obrigatória para votar

Eleitores que ainda não possuem biometria, mas estão com a situação regular, poderão votar normalmente nas Eleições gerais brasileiras de 2026, apresentando um documento oficial com foto no dia da votação. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

Documentos necessários

Para atendimento presencial, é preciso apresentar:

  • Documento oficial com foto (como RG);
  • Comprovante de residência recente (contas de água, luz ou telefone);
  • Para homens que completam 19 anos em 2026, certificado de quitação militar.

Todos os serviços eleitorais são gratuitos. No entanto, podem ser cobradas multas para quem deixou de votar e não justificou a ausência. A consulta de débitos também pode ser feita online.

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