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sexta, 08 de maio de 2026
Eleições 2026

Renato Bolsonaro se reúne com simpatizantes em São Carlos

08 Mai 2026 - 15h25Por Da redação
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Renato Bolsonaro no estúdio do São Carlos Agora em recente entrevista - Crédito: Jean Guilherme Renato Bolsonaro no estúdio do São Carlos Agora em recente entrevista - Crédito: Jean Guilherme

Um grupo de bolsonaristas, comandado pelo ex-servidor público João Di Lorenzo, realizará na noite desta sexta-feira, 8 de maio, às 19h30, na Chácara Endireita São Carlos, localizada na Rua George Pitak, número 100, uma reunião com alguns ex-prefeitos de São Carlos e o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Capitão Renato Bolsonaro, que concorrerá a uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

Militar da reserva, com 61 anos, ele revelou que o convite para concorrer a deputado federal partiu de seu irmão e também do presidente nacional de seu partido, Valdemar Costa Neto.

“O Eduardo Bolsonaro não disputa mais uma vaga na Câmara, a Carla Zambelli também não. O Ricardo Salles mudou de partido, o Guilherme Derrite também mudou, foi para o PP para concorrer ao Senado. Isso representa uma perda de 3 milhões de votos. Colocar meu nome na disputa é tentar recuperar uma parte desses votos”, destaca Renato.

Segundo ele, as acusações e a prisão domiciliar de seu irmão são injustas e tiveram a clara intenção de tirá-lo da disputa eleitoral.

De acordo com Renato, vários políticos se aproximam de Jair Bolsonaro prometendo fidelidade e alegando defender os mesmos ideais e, depois de eleitos, passam a pregar independência e deixam o ex-presidente de lado.

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