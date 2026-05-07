Governador Tarcísio pode visitar São Carlos até o fim do mês

O governador Tarcísio de Freitas: ele deverá incluir na sua agenda uma visita à Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, que ganhou Medalha de Ouro numa competição no Camboja - Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Lideranças políticas estão articulando para viabilizar uma visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS), a São Carlos até o fim do mês de maio. Caso se confirme esta viagem, será a primeira vez que Tarcísio estará no município desde a campanha eleitoral de 2022, quando reuniu lideranças e simpatizantes e concedeu entrevista coletiva à imprensa em julho daquele ano.

Durante seu mandato, o governador Tarcísio já esteve em cidades da região, como Araraquara, Américo Brasiliense, Rio Claro e Ribeirão Preto, entre outras. Em São Carlos, o governo estadual é parceiro do município em projetos de habitação popular, infraestrutura, educação e saúde, entre outros.

Na pauta do governo Netto estão obras fundamentais para o município, como a ampliação dos piscinões e outras obras de drenagem, no valor de cerca de R$ 300 milhões, projetos habitacionais do programa Casa Paulista, construção de novas escolas, entre outras.

ESCOLA SEBASTIÃO – Caso se confirme a visita do governador Tarcísio de Freitas a São Carlos, ele também deverá incluir na agenda uma visita à Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, que ganhou Medalha de Ouro em uma competição mundial de inovação, com 137 projetos de escolas do mundo todo, realizada entre os dias 24 e 26 de abril, no Camboja.

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