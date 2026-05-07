Eleições 2026: perdeu o prazo para tirar ou regularizar o título? Saiba o que fazer

Eleições 2026 -

O prazo para tirar o título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral terminou nesta quarta-feira (6). A partir de agora, o cadastro eleitoral permanece fechado até o dia 2 de novembro, após a apuração das eleições, conforme determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

Quem não conseguiu solicitar o título ou está com o documento cancelado não poderá votar nas eleições de outubro. No entanto, ainda é possível solicitar a chamada certidão circunstanciada, documento que garante direitos que exigem quitação eleitoral.

A certidão comprova que a pessoa não conseguiu emitir o título ou regularizar a situação devido ao fechamento do cadastro eleitoral. O documento não permite votar e terá validade até 2 de novembro, véspera da reabertura do cadastro.

Para obter a certidão, é necessário comparecer pessoalmente a qualquer cartório eleitoral do estado, levando um documento oficial com foto. Em São Paulo, o atendimento presencial pode ser realizado em qualquer unidade cartorária, independentemente da zona eleitoral do eleitor.

Segundo a Resolução TSE nº 23.750/2026, a certidão circunstanciada possui valor equivalente à certidão de quitação eleitoral. O documento pode ser solicitado tanto por eleitores com título cancelado quanto por jovens que completaram 18 anos durante o período de fechamento do cadastro.

A certidão é exigida para diversos serviços, como emissão de passaporte e CPF, recebimento de benefícios sociais, posse em cargo público e renovação de matrícula em instituições de ensino.

Com o fechamento do cadastro, os cartórios deixam de realizar serviços como transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados cadastrais e emissão de novos títulos. A medida ocorre para que a Justiça Eleitoral concentre esforços na organização do pleito.

O cadastro eleitoral permanecerá fechado entre 7 de maio e 2 de novembro, conforme prevê a Resolução TSE nº 23.760/2026. A reabertura está prevista para o dia 3 de novembro, quando os serviços eleitorais voltarão a ser oferecidos normalmente, incluindo emissão do título, coleta biométrica e atualização cadastral.

O TRE-SP também disponibiliza atendimento pelo telefone 148, com informações automáticas 24 horas por dia. O eleitor ainda pode falar com atendentes de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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