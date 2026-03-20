O governador TarcÃ­sio com Netto Donato: Rocha nÃ£o poupou elogios ao atual mandatÃ¡rio do Poder Executivo Paulista - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O vereador Sérgio Rocha (PRD) “previu”, na tarde desta terça-feira, 24 de março, a reeleição do governador paulista, Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS). Usando a tribuna para comentar a aprovação de uma parceria com o governo estadual para obras de drenagem no valor de até R$ 150 milhões, Rocha não poupou elogios ao aliado. “Nosso governador Tarcísio está fazendo obras em todo o Estado de São Paulo. Ele vai ser eleito no primeiro turno, e muito na frente”, destacou.

O vereador também aposta em uma solução definitiva para os problemas de alagamentos. “O nosso governador Tarcísio agora vai fazer a obra a pedido do nosso prefeito Netto Donato, que está conversando com ele desde o ano passado. Eu acredito que esta obra será feita em São Carlos, com investimento de R$ 150 milhões. Acho que, no futuro, nós não vamos ter mais problemas de enchente em São Carlos”.

Rocha também destacou a eficiência dos três piscinões (CDHU, Parque da Chaminé e Travessa 8), que conseguiram mitigar as enchentes. “Foi uma obra ainda pequena que foi feita no ano passado. No mandato passado, dizem que o prefeito era o Netto Donato, junto com Edson Ferraz de vice. Não estou falando que não vai ter enchentes, mas resolveu uma parte”, comentou.

Para o parlamentar, é preciso valorizar estas novas obras. “A água do CDHU descia para o centro da cidade. O piscinão feito perto do CDHU não vem mais para o centro. E ainda temos o piscinão perto do Parque da Chaminé, que represa toda a água da região. Se estes dois piscinões pequenos já resolveram parte das enchentes em São Carlos, imagine com esta obra que será realizada. Muitas vezes a gente fica falando de mato e buracos que existem pela cidade, mas as coisas boas também têm que ser colocadas aqui nesta tribuna, e a população tem que saber que, este ano, os comerciantes do centro não tiveram problemas; ninguém perdeu mercadorias por conta das enchentes”.

No final, Rocha ainda cutucou os ex-prefeitos Newton Lima, Oswaldo Barba, Paulo Altomani e Airton Garcia, dizendo que os piscinões deveriam existir há pelo menos duas décadas. “Estes dois piscinões já deveriam ter sido feitos há 10, 15, 20 anos e não foram feitos. Então quero parabenizar o nosso governador Tarcísio, que vai fazer este investimento nesta cidade, parabenizar o nosso prefeito Netto, o João Muller e toda a nossa equipe”.

O vereador Lineu Navarro, líder do PT na Câmara, rebateu as afirmações de Rocha. Ele afirmou que as obras contra as enchentes são realizadas desde o mandato do ex-prefeito Dagnone de Melo e continuaram em todos os mandatos de seus sucessores.

Por fim, Lineu ainda acusou Rocha de fazer propaganda eleitoral antecipada para o governador Tarcísio, que deverá concorrer à reeleição. Ele, inclusive, alertou o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes (PP), sobre o perigo do uso da tribuna como espaço institucional para publicidade eleitoral.

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