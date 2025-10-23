Renato Bolsonaro afirma, em São Carlos, que será candidato a deputado federal

Renato Bolsonaro e Valdemar Costa Neto em manifestação de direita na Avenida Paulista, em São Paulo, no 7 de Setembro de 2025 - Crédito: reprodução

O irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renato Bolsonaro (PL), afirmou, na manhã desta quinta-feira (23), em entrevista à Jovem Pan FM, no programa “Jornal da Manhã”, que concorrerá a uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições do próximo ano. Militar da reserva, com 61 anos, ele revelou que o convite para disputar o cargo partiu de seu irmão e também do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

“O Eduardo Bolsonaro não disputa mais uma vaga na Câmara, a Carla Zambelli também não. O Ricardo Salles mudou de partido, o Guilherme Derrite também mudou, foi para o PP para concorrer ao Senado. Isso representa uma perda de 3 milhões de votos. Colocar meu nome na disputa é tentar recuperar uma parte desses votos”, destacou Renato.

Sobre o melhor nome da oposição para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo ano, Renato afirma que este nome é o do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Estou solicitando para que eu possa visitar meu irmão. Não como político, mas como familiar mesmo. Solicitei ao advogado do Bolsonaro que apresente um pedido ao STF para me autorizar a visitá-lo, o que pode acontecer em novembro”, disse Renato.

Segundo ele, as acusações e a prisão domiciliar de seu irmão são injustas e têm a clara intenção de tirá-lo da disputa eleitoral. De acordo com Renato, vários políticos se aproximam de Jair Bolsonaro prometendo fidelidade e alegando defender os mesmos ideais e, depois de eleitos, passam a pregar independência, deixando o ex-presidente de lado.

Leia Também