sexta, 12 de dezembro de 2025
Eleições 2026

Raquel Auxiliadora lança pré-candidatura a deputada federal

Anúncio foi realizado durante prestação de contas do primeiro ano do mandato de vereadora nesta quinta-feira

12 Dez 2025 - 19h31Por Da redação
Raquel Auxiliadora - Crédito: divulgaçãoRaquel Auxiliadora - Crédito: divulgação

Com a presença do ex-prefeito e ex-deputado federal Newton Lima (PT), do presidente da FEM/CUT (Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo), Erick Silva e da presidente do diretório do partido, Rita Fajardo, entre outros, a vereadora Raquel Auxiliadora (PT) anunciou nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, no Bar Chega de Saudade, na região central de São Carlos, que é pré-candidata a deputada federal nas eleições de 2026.

A novidade foi revelada durante prestação de contas do primeiro ano do atual mandato da vereadora. Assim, está confirmada uma dobradinha petista para as eleições do próximo ano, com Newton Lima como candidato a deputado estadual e Raquel como candidata a federal.

