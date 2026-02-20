PSB confirma pré-candidatura de Maria Ayres a deputada federal

A empresária Maria Aires: ela deve concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro - Crédito: divulgação

O médico neurologista, ex-vereador e vice-presidente do PSB (Partido Socialista Brasileiro), Francisco Márcio de Carvalho, o “Chico Loco”, confirmou, nesta quarta-feira, que a empresária do setor imobiliário, Maria Ayres, é pré-candidata a deputada federal nas eleições de outubro deste ano. O médico fez este anúncio durante o Jornal da Manhã, da Jovem Pan FM.

Chico Loco afirmou que a maior bandeira de Maria Ayres é sua história. Ele destaca que ela veio do Nordeste, enfrentou muitas dificuldades e hoje se destaca como uma empresária de sucesso no mercado imobiliário de São Carlos. “Ela tem história de vida. Ela é uma imigrante nordestina que enfrentou a odisseia de partir para a capital paulista. Registrou-se ainda jovem numa empresa. Teve uma ascensão meteórica, chegando rapidamente à gerência das Lojas Riachuelo. Teve um crescimento que mostrou a eficiência e a competência para o mercado de trabalho. Depois disso, ela mudou-se para o interior paulista, onde se tornou corretora de imóveis, onde também mostrou muita competência e decidiu empreender, comandar o próprio negócio, que hoje é uma das maiores empresas da cidade. Esta é a bandeira dela”, comenta.

O desempenho e a disposição de Maria na pré-campanha eleitoral têm empolgado Chico Loco. “Ela (Maria) vem conversando e trabalhando bastante. Ela é uma pessoa com muito trabalho e princípios. Tenho muita esperança de termos um ótimo desempenho eleitoral”, comenta ele. Ele recomendou que o eleitor são-carlense concentre seus votos nos candidatos que tiverem maiores chances de vencer o pleito.

No segundo semestre de 2025, Maria Ayres assumiu a presidência do PSB de São Carlos. Também fazem parte do diretório, entre outros, o ex-tucano Alessandro Spaziani, o Tuka, e José Rubens Zanchetta.

Chico Loco não poupou críticas ao governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele afirmou que, para fazer um bom governo, o atual prefeito, Netto Donato (PP), precisaria se afastar de Tarcísio. “Ele (Tarcísio) está sendo uma catástrofe para o Estado de São Paulo. Quanto antes ele se desvencilhar deste governador que não é paulista, que é carioca, que chegou ao governo de São Paulo sem nunca ter morado aqui e está fazendo um péssimo governo, melhor ele seguirá. Se você quiser saber como está o governo, pergunte para alguém da saúde e da educação. Que o prefeito de São Paulo não siga a mesma trilha do Tarcísio.”

Nas últimas eleições, em 2024, o PSB apoiou a candidatura do candidato derrotado Newton Lima (PT), que ficou em segundo lugar na disputa eleitoral. A sigla lançou uma chapa de candidatos a vereadores.

ONZE PRÉ-CANDIDATOS – Dos pré-candidatos a deputado estadual ou deputado federal, apenas três são da esquerda, um é de centro-esquerda, outro é de centro e sete são de centro-direita ou direita.

Os políticos de centro, direita e extrema direita de São Carlos podem promover uma inflação no número de candidatos a deputado estadual ou deputado federal. A grande maioria dos postulantes a disputar cadeiras na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) ou na Câmara dos Deputados faz parte desses espectros políticos. Dos doze pré-candidatos, oito são de centro-direita ou de direita, um é de centro-esquerda e apenas três são de esquerda.

Para deputado estadual devem concorrer o vereador Edson Ferraz (MDB), de centro, além do também vereador Elton Carvalho (Republicanos) e os parlamentares Júlio César (PL) e Bira (Podemos), todos de direita. Na esquerda, disputam os votos o petista Newton Lima e o vereador Djalma Nery (PSOL).

Aparecem como pré-candidatos a deputado federal o vereador Bruno Zancheta (Republicanos), Italinho Cardinali (PL), da direita, Marcos Palermo (Cidadania), pelo centro, Maria Ayres (PSB), pela centro-esquerda, além de Raquel Auxiliadora (PT), sendo a única esquerdista deste grupo.

PRIORIDADES DOS PARTIDOS – Para o jornalista João Marcos Gomide, o fator determinante para que um candidato a deputado estadual ou deputado federal se eleja em 2026 é a priorização dessas candidaturas pelo partido, com recursos e apoio político em grandes colégios eleitorais, como a capital paulista e cidades grandes como Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, São José dos Campos e São José do Rio Preto, por exemplo.

É fundamental, segundo ele, para o candidato ter sua vitória como prioridade do partido, o que leva a agremiação a organizar recursos, cabos eleitorais importantes e situações que destaquem esse concorrente. Gomide, que atuou no Grupo Globo por mais de 30 anos e é um estudioso do tema, cita o caso da deputada estadual Thainara Faria, de Araraquara. Ela recebeu 91.381 votos no Estado de São Paulo, sendo apenas 17.871, ou 21% do total, em Araraquara. Thainara conquistou, só na capital paulista, 27.086 votos — expressivos 30% do total de sua votação e quase 10 mil votos a mais do que em sua cidade.

“A direção estadual do partido pode pedir votos para quem tem maior potencial no Estado. Vimos, na eleição de 2022, que os candidatos a deputado estadual em São Carlos tiveram poucos votos em outras cidades. Por exemplo, o candidato Júlio César, do PL, foi o 181º mais votado, com 29.209 votos. Em São Carlos, foi o mais votado, com 21.128 votos — 72% do total. O candidato Djalma Nery, do PSOL, foi o 215º mais votado, com 21.380 votos. Em São Carlos, recebeu 12.100 — 56% do total. Os dois ficaram muito distantes dos deputados estaduais eleitos. O 70º candidato que entrou recebeu 45.094 votos”, analisa Gomide.

