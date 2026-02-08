(16) 99963-6036
domingo, 08 de fevereiro de 2026
Eleições 2026

Primeiro título: jovens de 15 anos podem tirar o documento até 6 de maio

Faltando 3 meses para fechar o cadastro eleitoral, alistamento antecipado garante o direito ao voto de quem completa 16 anos até o primeiro turno das Eleições 2026

08 Fev 2026 - 15h48Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Eleições 2026 - Eleições 2026 -

O relógio está correndo para as Eleições 2026 e a juventude paulista já largou na frente. Com o fechamento do cadastro eleitoral marcado para 6 de maio, dados da Justiça Eleitoral indicam um aumento expressivo na procura pelo primeiro título. Entre janeiro e dezembro de 2025, cerca de 160 mil adolescentes de 15 a 17 anos solicitaram o documento em São Paulo. O movimento ganhou ainda mais força no início deste ano: somente no último mês, foram quase 35 mil emissões.

Pela Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos e para pessoas com mais de 70 anos. A Resolução TSE nº 23.659/2021, no entanto, permite que adolescentes a partir dos 15 anos tirem o título no país. Contudo, só podem votar, de forma facultativa, aqueles que tenham completado 16 anos até o dia do 1º turno.

Nas Eleições 2026, o voto jovem terá papel relevante na definição de cargos de grande impacto nacional e estadual. Estarão em disputa, nesta ordem de votação: os cargos de deputado federal; deputado estadual; senador (primeira vaga); senador (segunda vaga); governador e vice-governador; e presidente e vice-presidente da República.

 

Engajamento juvenil em alta
 

Segundo informaçõesdo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas Eleições de 2022, cerca de 815 mil eleitores de 16 anos e mais de 1,3 milhão de cidadãos de 17 anos estavam aptos a votar em todo o país, representando um aumento de 51,13% em relação a 2018.

Para ampliar ainda mais essa participação, o TRE-SP lançou o “Guia do Jovem Eleitor”, cartilha que orienta novos eleitores sobre o alistamento eleitoral, a segurança da urna eletrônica e o papel do cidadão na consolidação da democracia. A publicação integra a campanha institucional desenvolvida pela Secretaria de Comunicação do Tribunal, com o mote “Meu voto, minha escolha”, voltada à ampliação da emissão do primeiro título.

No âmbito nacional, o TSE iniciou, em novembro, a campanha “Votar é a nossa cara”, direcionada a adolescentes de 15 a 17 anos. Dados do Tribunal indicam que a iniciativa contribuiu para um aumento de 12,8% no número de alistamentos nessa faixa etária.

 

Solicitar o título é rápido e prático
 

Para solicitar o título, basta procurar um cartório eleitoral no estado levando um documento de identificação com foto, como o RG, e um comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem você mora. São aceitas contas de luz, água ou telefone, por exemplo. As pessoas do gênero masculino que completarem 19 anos em 2026 também precisam levar o certificado de quitação militar (reservista).
 

O comparecimento presencial é obrigatório para quem ainda não tem o título devido à coleta da biometria. O TRE-SP recomenda agendar atendimento antes de comparecer a uma unidade da Justiça Eleitoral. É preciso clicar nesta página e selecionar “Novo Agendamento”, escolher o município ou fazer a busca por CEP e, com a respectiva zona eleitoral selecionada, definir o dia e horário desejado para atendimento.
 

Também é possível fazer a solicitação do documento na internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral. Após o requerimento on-line, a pessoa terá que comparecer ao cartório dentro de 30 dias. Se não houver o comparecimento nesse prazo, o requerimento prévio será excluído.

Leia Também

Saiba como tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor até 6 de maio
Eleições 202618h37 - 05 Fev 2026

Saiba como tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor até 6 de maio

Eleições 2026: entenda o papel do senador e por que o eleitor votará em dois candidatos
Eleições 202620h06 - 03 Fev 2026

Eleições 2026: entenda o papel do senador e por que o eleitor votará em dois candidatos

Dia Nacional da Visibilidade Trans: veja como incluir o nome social no título
Eleições 202621h05 - 29 Jan 2026

Dia Nacional da Visibilidade Trans: veja como incluir o nome social no título

Cargos em disputa nas Eleições 2026: o que faz um deputado estadual?
Eleições 202605h04 - 28 Jan 2026

Cargos em disputa nas Eleições 2026: o que faz um deputado estadual?

Cientista político garante que Trump pode influenciar na disputa presidencial
Eleições 202609h46 - 25 Jan 2026

Cientista político garante que Trump pode influenciar na disputa presidencial

Últimas Notícias