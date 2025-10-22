Presidente do PSDB de São Carlos comemora retorno de Ciro Gomes

Ciro Gomes - Crédito: Agência Brasil

Após deixar o PDT, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, se filiou ao PSDB. A confirmação foi feita pelo presidente da sigla no estado, Ozires Pontes, na noite desta sexta-feira (17). A filiação ao PSDB deve ser oficializada na próxima quarta-feira (22), às 9h30, no hotel Mareiro, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza.

Segundo Ozires Pontes, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) foi o principal articulador da chegada de Ciro ao partido. Ciro Gomes enviou, nesta sexta-feira (17), uma carta ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, pedindo desfiliação do partido ao qual era filiado desde 2015.

O presidente do diretório municipal do PSDB de São Carlos, Waldomiro Bueno, comemorou o retorno do líder político. “Acredito que acrescenta muito a volta do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes ao PSDB. Ele é um político sério, muito inteligente, ousado, ajudou a melhorar muito a Educação no Estado do Ceará e deu continuidade, com maestria, à implantação e concretização do Plano Real, entre muitas outras realizações para o Brasil.”

Para Waldomiro, Ciro pode ser uma alternativa viável em 2026 na polarização entre petistas e bolsonaristas. “Ele (Ciro) também combateu o PT e o bolsonarismo, denunciando as mazelas de ambos. Recentemente, ele lembrou bem as posições do PT, inclusive numa entrevista, quando destacou que o partido votou contra o Plano Real, que debelou de vez aquela inflação absurda que o Brasil viveu por muitos anos. Há muitos eleitores que têm a esperança de uma alternativa, e o Ciro tem esse perfil”, destaca o tucano.

Waldomiro aposta numa retomada de crescimento do partido com o ingresso do ex-ministro. “Ele vai dar suporte nacionalmente ao PSDB, fazendo surgir uma alternativa ao radicalismo tanto da esquerda quanto da direita. Vai fazer surgir uma nova alternativa política aos brasileiros, uma vez que o PSDB, através do presidente Fernando Henrique Cardoso, deixou um grande legado para o Brasil: Plano Real, remédios genéricos, Fundo Garantidor para evitar a quebra de bancos com prejuízos para correntistas, Bolsa Escola, etc. Eu torço para que ele concorra à Presidência da República, mas, se for candidato a governador do Ceará, também será bom”, conclui.