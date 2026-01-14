Prazo para mudar local de votação vai até 6 de maio; veja como fazer pela internet

E-Titulo - Crédito: Agência Brasil

Eleitoras e eleitores que desejam consultar, alterar ou transferir o local de votação para as Eleições 2026 já podem realizar o procedimento de forma gratuita por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site da Justiça Eleitoral. As mudanças precisam ser feitas até 6 de maio, prazo final antes do fechamento do cadastro eleitoral.

Para consultar o local de votação, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral, clicar em “Título de Eleitor” e escolher a opção 7 (“Onde votar”). A consulta pode ser feita informando o número do título, CPF ou nome completo, além da data de nascimento e nome da mãe. A informação também está disponível no aplicativo e-Título; basta selecionar “Onde votar” na tela inicial.

Já quem deseja alterar o local de votação dentro do mesmo município deve acessar a opção 3 (“Atualize ou corrija seu título eleitoral”). Caso tenha mudado de endereço, o caminho é a opção 3.2, com o preenchimento dos dados pessoais e o envio dos documentos solicitados. Se a mudança for apenas para outro local de votação na mesma zona eleitoral, sem atualização de endereço, o eleitor deve escolher a opção 3.3.

Transferência do título

A transferência do título — indicada para quem mudou de cidade e deseja votar em outro município — também pode ser solicitada pelo Autoatendimento. O procedimento é feito pela opção 3, seguida da opção 3.2 (“Atualize seu endereço”).

Todas as alterações para votar no 1º turno, marcado para 4 de outubro, devem ser concluídas até 6 de maio. A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado para a organização do pleito, conforme determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

Após a solicitação, o sistema gera um número de protocolo, que permite acompanhar o andamento do pedido na área de Autoatendimento, em “Título de Eleitor”, opção 2 (“Acompanhe uma solicitação”).

Débitos eleitorais

Antes de realizar qualquer alteração, é importante verificar a existência de débitos eleitorais, como multas por ausência às eleições ou aos trabalhos eleitorais (no caso de mesários). A consulta pode ser feita na área “Débito Eleitoral”, e o pagamento, se necessário, pode ser realizado por boleto, Pix ou cartão de crédito.

Atendimento presencial

Além dos serviços on-line, os eleitores também podem solicitar a mudança do local de votação presencialmente em qualquer cartório eleitoral do estado. Em janeiro, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. A Justiça Eleitoral recomenda agendamento prévio pelo site do TRE-SP, selecionando “Novo Agendamento”, o município (ou busca por CEP), a Zona Eleitoral, além da data e horário desejados.

Mais informações: imprensa@tre-sp.jus.br

