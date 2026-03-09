PL Mulher realiza encontro e recebe vereadora de Americana

A representante do PL Mulher, Adriana Ghisloti: ". A participaÃ§Ã£o na polÃ­tica Ã© fundamental, pois ela rege nossa vida" - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O grupo PL Mulher realiza, nesta quarta-feira, 18 de março, a partir das 19h, na Imobiliária Cardinali, um encontro entre as militantes liberais de São Carlos. O evento contará com a palestra “Mulheres Inabaláveis”, que será ministrada pela psicóloga Karina Alves, que estará em São Carlos juntamente com a vereadora de Americana, Leonora Périco (PL).

A representante do PL Mulher de São Carlos, Adriana Chislotti, afirmou, na manhã desta quarta-feira, na rádio Jovem Pan, durante o Jornal da Manhã, que o grupo feminino liberal reúne cerca de 30 integrantes na cidade.

“A mulher tem que ter outro olhar na política. Nós, mulheres, somos maioria. A participação na política é fundamental, pois ela rege nossa vida. É o buraco na rua, o mato alto, a UPA que não funciona, o ônibus que atrasa. Tudo isso depende da política. Nós, mulheres conservadoras e cristãs, não queremos ser molestadas por alguém que pensa diferente”, destaca Adriana.

Ela também afirmou que não se sente representada na Câmara Municipal, que tem quatro vereadoras, sendo três da esquerda. “Eu não me sinto representada neste Legislativo, pois a grande maioria não é formada por mulheres cristãs, conservadoras e que apoiam a família como eu faço”.

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