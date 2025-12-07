Mesários voluntários: saiba como se inscrever para colaborar com as Eleições 2026

No Dia Internacional do Voluntariado, celebrado nesta sexta-feira (5), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) destaca o papel essencial de milhares de mesários e mesárias que colaboram de forma espontânea para o funcionamento das eleições e o fortalecimento da democracia. Para ampliar essa participação, o tribunal lançou uma nova campanha de incentivo às inscrições para quem deseja atuar como mesário voluntário nas próximas eleições.

Produzidas pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), as peças publicitárias relatam experiências reais de pessoas que já contribuíram como voluntárias e serão distribuídas às zonas eleitorais em todo o estado, com foco na divulgação local.

Inscrições abertas e benefícios

As inscrições para atuar como mesário voluntário ficam abertas durante todo o ano e podem ser realizadas pelo aplicativo e-Título, pelo site do TRE-SP ou diretamente nos cartórios eleitorais.

A Justiça Eleitoral oferece diversos benefícios aos colaboradores, incluindo:

2 dias de folga para cada dia trabalhado ;

2 dias de folga para quem concluir ciclo completo de treinamento, presencial ou on-line;

Certificado de participação ;

Auxílio-alimentação , com valor definido em R$ 65 por dia nas eleições de 2026 , conforme Portaria nº 86/2025 do TSE;

Critério de desempate em concursos públicos , quando previsto em edital;

Possibilidade de utilizar as horas trabalhadas como atividade complementar em faculdades.

Após a inscrição, o cartório eleitoral avalia se há vaga disponível na seção do eleitor ou em um local próximo. Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral, desde que não se enquadrem nas restrições previstas, entre elas candidatos, pessoas com cargos de confiança, policiais, agentes penitenciários, dirigentes partidários com função executiva e menores de idade.

Voluntariado cresce nas eleições

O engajamento voluntário tem aumentado de forma expressiva nos últimos anos. Em 2024, ano das eleições municipais, 52% dos mesários no país atuaram por iniciativa própria. Em São Paulo, o percentual foi ainda maior:

67% dos mesários do 1º turno foram voluntários , totalizando mais de 277 mil pessoas;

77% dos convocados no 2º turno também se inscreveram espontaneamente, somando 137.969 voluntários.

A evolução revela uma tendência consistente. Em 2016, apenas 23% dos mesários paulistas eram voluntários. Em 2018, o número subiu para 27%, chegando a 60% em 2020. O crescimento contínuo reflete os resultados das ações de conscientização promovidas pela Justiça Eleitoral.

Mais informações sobre como se tornar mesário podem ser consultadas diretamente nas páginas oficiais do TRE-SP e do TSE.