Maria Aires se encontra com Alckmin e deve participar de filiaÃ§Ã£o de Tebet

A empresÃ¡ria e prÃ©-candidata a deputada federal, Maria Aires como vice-presidente da RepÃºblica, Geraldo Alckmin: ela deve estar na ALESP nesta sexta para dar as boas vindas Ã ex-ministra e ex-senadora Simone Tebet - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A pré-candidata à deputada federal Maria Aires continua com a agenda bastante movimentada. Na noite de sexta-feira, 20 de março, ela esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), onde participou da filiação da ambientalista Maria Helou ao seu partido, o PSB (Partido Socialista Brasileiro).

Durante o evento, ela encontrou-se com o ex-governador paulista e hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, uma das maiores lideranças da sigla.

Nesta sexta-feira, 27 de março, Maria deverá estar novamente em São Paulo, na ALESP, às 18h30, desta vez para prestigiar a ex-ministra do governo Lula, Simone Tebet, que está transferindo seu domicílio eleitoral para São Paulo e se filiando ao PSB.

“Nosso partido está recebendo grandes reforços. Maria Helou já tem toda uma história em defesa da sustentabilidade, que se soma à história de lutas do PSB em prol dos trabalhadores e dos mais necessitados. E agora teremos um quadro da qualidade de Simone Tebet, que foi ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil no governo Lula e que também já foi prefeita de Três Lagoas, deputada estadual, secretária estadual, senadora e vice-governadora do estado de Mato Grosso do Sul. Sem dúvida, representa uma liderança de Seleção Brasileira, que qualquer partido gostaria de ter. Daremos a ela as boas-vindas e estaremos lado a lado em prol de São Paulo e do Brasil”, afirma ela.

Leia TambÃ©m