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Maria Aires participa da filiaÃ§Ã£o de Marina Helou no PSB

No sÃ¡bado, 21 de marÃ§o, o PSB realiza o terceiro encontro do "Giro 40", desta vez em Pindamonhangaba, terra de Alckmin.

19 Mar 2026 - 17h25Por Da redaÃ§Ã£o
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Maria Aires: prÃ©-candidata terÃ¡ encontro com Marina Helou, TÃ¡bata Amaral, Geraldo Alckmin, Caio FranÃ§a, Marcio FranÃ§a e Geraldo Alckmin - CrÃ©dito: SCAMaria Aires: prÃ©-candidata terÃ¡ encontro com Marina Helou, TÃ¡bata Amaral, Geraldo Alckmin, Caio FranÃ§a, Marcio FranÃ§a e Geraldo Alckmin - CrÃ©dito: SCA

A pré-candidata a deputada federal, Maria Aires, participará às 18h30 desta sexta-feira, 20 de março, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na capital paulista, do ato de filiação da deputada estadual Marina Helou ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) e da instalação da secretaria PSB Sustentável.

O evento contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; do prefeito de Recife e presidente nacional do partido, João Campos; do ex-governador do Estado de São Paulo e atual ministro da Micro e Pequena Empresa, Márcio França; da deputada federal Tábata Amaral; e do presidente estadual do partido em São Paulo, Caio França.

No sábado, 21 de março, o PSB realiza o terceiro encontro do “Giro 40”, desta vez em Pindamonhangaba, terra de Alckmin.

A pré-candidatura de Maria Aires foi lançada no dia 28 de fevereiro, na primeira edição do “Giro 40”, com a presença de socialistas de todo o Estado de São Paulo. Durante seu discurso naquele dia, Maria narrou sua trajetória desde a infância pobre no Nordeste até sua consagração como empresária de sucesso no setor imobiliário.

Foto: Maria Aires: pré-candidata terá encontro com Marina Helou, Tábata Amaral, Geraldo Alckmin, Caio França e Márcio França

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