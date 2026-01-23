(16) 99963-6036
sexta, 23 de janeiro de 2026
Eleições 2026

Marcos Pereira afirma: "Eduardo Bolsonaro é apenas um escrivão de polícia que é fugitivo"

Parlamentar e presidente nacional do REPUBLICANOS também disse que já conseguiu mais de R$ 5 milhões em recursos, por meio de emendas orçamentárias, para São Carlos.

23 Jan 2026 - 18h18Por Da redação
O presidente nacional do REPUBLICANOS, deputado federal Marcos Pereira, afirmou nesta sexta-feira, 23 de janeiro, na Prefeitura de São Carlos, que “Eduardo Bolsonaro é apenas um escrivão da Polícia Federal, fugitivo, que está foragido nos Estados Unidos”. “A fala dele (Eduardo Bolsonaro) sobre Tarcísio foi extremamente deselegante e arrogante”, destacou o parlamentar.

Em sua fala, ele deu o troco em Eduardo Bolsonaro, que disse que o governador paulista, Tarcísio de Freitas, era “apenas um funcionário público que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, transformou em governador”.

Pereira afirmou ainda que não está definido que a direita vai apoiar a pré-candidatura do senador Eduardo Bolsonaro à Presidência da República. “Existem outras opções, como os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Ronaldo Caiado (Goiás) e Ratinho Júnior (Paraná). Se fosse uma escolha pessoal, meu candidato seria o Tarcísio, não é porque é do meu partido, mas porque é equilibrado e competente. O que a gente ouve no meio político é que o Tarcísio seria o melhor candidato e teria condições de fazer a unificação da direita”, destacou.

Pereira também disse que já conseguiu mais de R$ 5 milhões em recursos, por meio de emendas orçamentárias, para São Carlos, colocou-se à disposição do prefeito Netto Donato (PP) e afirmou que tem atuado buscando atender os vereadores do REPUBLICANOS, Elton Carvalho e Bruno Zancheta.

O deputado federal esteve em São Carlos acompanhado do novo secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Roberto Carneiro, que está substituindo o antigo titular da pasta, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

 

