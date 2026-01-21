Marcia Lia (PT) visita São Carlos e ensaia dobradinha com Djalma Nery

Marcia Lia com Djalma Nery: "Como somos duas lideranças do campo da esquerda estamos conversando muito sobre esta possibilidade e eu acho que o caminho está bem sedimentado para que possamos confirmar esta aliança" - Crédito: divulgação

A deputada estadual Marcia Lia (PT) visitou a sede do PSOL em São Carlos nesta quarta-feira, 21 de janeiro, onde se reuniu com o vereador Djalma Nery (PSOL) e um grupo de simpatizantes e apoiadores, incluindo a presidente do diretório municipal do PT, Rita Fajardo.

Durante o encontro, Marcia Lia falou sobre seus três mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e confirmou que é pré-candidata a deputada federal, além de afirmar que pretende fazer uma dobradinha com Djalma, que é pré-candidato a deputado estadual.

Marcia e Djalma conversaram sobre política agrária, defesa do meio ambiente e também sobre educação. Marcia fez uma análise da conjuntura nacional e afirmou que as forças progressistas precisam se unir em uma frente democrática para reeleger o presidente Lula e também para tentar vencer a disputa pelo governo do Estado de São Paulo.

“Como somos duas lideranças do campo da esquerda, estamos conversando muito sobre essa possibilidade, e eu acho que o caminho está bem sedimentado para que possamos confirmar essa aliança. O desafio agora é ampliar minha votação para conseguir chegar à Câmara dos Deputados”, destaca Marcia.

Em 2022, Djalma Nery, do PSOL, foi o 215º mais votado, com 21.380 votos. Em São Carlos, recebeu 12.100 votos — 56% do total. O 70º candidato eleito obteve 45.094 votos. Djalma trabalha com a perspectiva de alcançar 60 mil votos para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

A deputada Márcia Lia foi a 39ª mais votada para deputada estadual em 2022. Ela recebeu 108.587 votos no Estado de São Paulo. Em Araraquara, teve 11.139 votos — apenas 10% do total. A parlamentar foi votada em mais de 600 dos 645 municípios paulistas.

