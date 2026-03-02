Lucinha Garcia pode lanÃ§ar prÃ©-candidatura a deputada estadual

Lucinha Ã© irmÃ£ do ex-prefeito de SÃ£o Carlos, falecido no ano passado, Airton Garcia -

A ex-secretária municipal das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, Amariluz Garcia Ferreira, mais conhecida como Lucinha Garcia, poderá lançar seu nome na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nas eleições de outubro deste ano. Ela fez essa afirmação recentemente durante entrevista à rádio Jovem Pan. Ainda está avaliando convites de partidos e afirma que em seu grupo de apoio está o ex-prefeito de Descalvado e advogado criminalista Luiz Antonio Panone.

Lucinha é irmã do ex-prefeito de São Carlos, falecido no ano passado, Airton Garcia, e fez parte de seu governo. Ela foi exonerada depois da campanha eleitoral por ter feito críticas, em redes sociais, ao então candidato a prefeito Netto Donato (PP), em 2024.

A ex-secretária ressalta que desejava que o ex-prefeito Airton Garcia se afastasse da gestão da cidade para cuidar de sua saúde e deixasse que o vice-prefeito (Edson Ferraz, do MDB) assumisse a Prefeitura. Ela disse temer, à época, que Airton fosse responsabilizado por decisões de outras pessoas que estariam falando por ele por meio de sua assinatura eletrônica. “Meu irmão, que tanto fez pela cidade, que tanto foi apto, estava sendo usado. A ruptura com a gestão se deu por este motivo. Eu não aceitava que o meu irmão assinasse contratos e documentos que ele desconhecia”.

Ela afirma que atuou muito na formação do Cidade Aracy, que, segundo ela, tem 80 mil habitantes. Disse que seu irmão, Airton Garcia, sempre falava que naquela região que ele criou, por não pagar aluguel, as famílias conseguiam se alimentar e ter uma vida melhor.

“Não pretendo suceder o Airton. Ele é uma pessoa que sempre admirei. Mas eu sou outra pessoa, com outro pensamento e outros objetivos, sempre na área social. Sou engenheira civil, mas quando tive contato com o social eu me encantei e gostei muito. Quando fui secretária das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida eu convivi com o drama das pessoas”, comentou.

Leia TambÃ©m