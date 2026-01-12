(16) 99963-6036
segunda, 12 de janeiro de 2026
Eleições 2026

Italinho Cardinali pode ser candidato a deputado federal

Italinho é um político de direita, adepto das ideias do bolsonarismo, e recebeu convite para ser candidato do deputado federal Eduardo Bolsonaro.

12 Jan 2026 - 16h27Por Da redação
O empresário do setor imobiliário Italinho Cardinali: "espero que a população e os políticos entendam para não sair aquele monte de gente, senão vamos continuar sem deputado estadual". - Crédito: divulgação

O empresário do setor imobiliário Italinho Cardinali pode aparecer como candidato a deputado federal pelo PL, fazendo uma dobradinha com o vereador Julio Cesar, que será candidato a deputado estadual. A afirmação foi feita na manhã desta segunda-feira, 12 de janeiro, no Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan.

Italinho afirmou que pretende ajudar o PL e que uma das formas seria lançando sua pré-candidatura a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ele recebeu o convite para participar das eleições como candidato do próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Italinho é um político de direita e adepto das ideias do bolsonarismo.

“A política me namora e eu namoro a política. Para ser político, tem que ter muita vontade e muito empenho. Estou com 61 anos e nossa empresa já passou por uma reestruturação, e eu já nem sou mais diretor da Cardinali, sou conselheiro. Hoje estou um pouco mais preparado. Realmente sou do PL, o partido fez alguns convites e estou analisando. Já houve esse convite (de Eduardo Bolsonaro). Mas, para deputado estadual, o PL já tem o compromisso, e eu também, de apoiar o Julio Cesar, que acredito ser o candidato mais forte para ganhar. Espero que a população e os políticos entendam, para não sair aquele monte de gente, senão vamos continuar sem deputado estadual”, destacou.

