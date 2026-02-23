Edson Ferraz anuncia pré-candidatura a Deputado Estadual

Edson Ferraz - Crédito: Arquivo pessoal

O vereador Edson Ferraz, presidente municipal do MDB em São Carlos, anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. O projeto político será construído em parceria com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

A decisão foi tomada após uma série de reuniões com Baleia Rossi e com Rodrigo Arenas, presidente estadual do partido, fortalecendo o alinhamento da legenda para o próximo pleito. A estratégia prevê a formação de uma “dobradinha”, unindo candidatura estadual e federal para ampliar a representatividade da região. Ex-secretário de Esporte e Cultura de São Carlos e ex-vice-prefeito, Edson Ferraz construiu sua trajetória pública com atuação nas áreas de esporte, educação, inclusão social e políticas voltadas à juventude.

Segundo Edson Ferraz, a pré-candidatura surge da necessidade de fortalecer a representatividade regional na Assembleia Legislativa. “Quero ser candidato da Região Central do Estado de São Paulo. São Carlos é cidade-sede e tem vínculo com muitos municípios pequenos que precisam do apoio de um deputado estadual que os represente de verdade”, afirmou.

A proposta é construir uma candidatura de base regional, dialogando com prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias das cidades vizinhas, com foco em pautas como saúde pública, infraestrutura, segurança e incentivo ao esporte.

