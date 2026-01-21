Centro-direita pode inflacionar candidaturas em São Carlos

Os políticos de centro, direita e extrema direita de São Carlos podem promover uma inflação no número de candidatos a deputado estadual ou deputado federal. A grande maioria dos postulantes a disputar cadeiras na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) ou na Câmara dos Deputados faz parte desses espectros políticos. Dos doze pré-candidatos, oito são de centro-direita ou direita, um é de centro e apenas três são de centro-esquerda.
Para deputado estadual devem concorrer o vereador Edson Ferraz (MDB), de centro, além do também vereador Elton Carvalho (Republicanos) e dos parlamentares Júlio César (PL) e Bira (Podemos), todos de direita. Na esquerda, disputam os votos o petista Newton Lima e o vereador Djalma Nery (PSOL).
Aparecem como pré-candidatos a deputado federal o vereador Bruno Zancheta (Republicanos), Italinho Cardinali (PL), da direita, Marcos Palermo (Cidadania), pelo centro, Maria Ayres (PSB), pela centro-esquerda, além de Raquel Auxiliadora (PT), sendo a única esquerdista deste grupo.
O fator determinante para que um candidato a deputado estadual ou deputado federal se eleja em 2026 é a priorização dessas candidaturas pelo partido, com recursos e apoio político em grandes colégios eleitorais, como a capital paulista e cidades grandes como Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, São José dos Campos e São José do Rio Preto, por exemplo.
É fundamental para o candidato ter sua vitória como prioridade do partido, o que leva a agremiação a organizar recursos, cabos eleitorais importantes e situações que destaquem esse concorrente. A reflexão é do jornalista João Marcos Gomide, que atuou no Grupo Globo por mais de 30 anos e é estudioso do tema. Ele cita o caso da deputada estadual Thainará Faria, de Araraquara. Ela recebeu 91.381 votos no Estado de São Paulo, sendo apenas 17.871, ou 21% do total, em Araraquara. Thainará conquistou, só na capital paulista, 27.086 votos — expressivos 30% do total de sua votação e quase 10 mil votos a mais do que em sua cidade.
“A direção estadual do partido pode pedir votos para quem tem maior potencial no estado. Vimos na eleição de 2022 que os candidatos a deputado estadual em São Carlos tiveram poucos votos em outras cidades. Por exemplo, o candidato Júlio César, do PL, foi o 181º mais votado com 29.209 votos. Em São Carlos, foi o mais votado com 21.128 — 72% do total. O candidato Djalma Nery, do PSOL, foi o 215º mais votado com 21.380 votos. Em São Carlos, recebeu 12.100 — 56% do total. Os dois ficaram muito distantes dos deputados estaduais eleitos. O 70º candidato que entrou recebeu 45.094 votos”, analisa Gomide.
OS POSSÍVEIS PRÉ-CANDIDATOS DE 2026
DEPUTADO ESTADUAL
Dé Alvim (Solidariedade) – centro-direita
Edson Ferraz (MDB) – centro
Bira Teixeira (Podemos) – direita
Elton Carvalho (Republicanos) – direita
Júlio César (PL) – direita
Newton Lima (PT) – esquerda
Djalma Nery (PSOL) – esquerda
DEPUTADO FEDERAL
Raquel Auxiliadora (PT) – esquerda
Maria Ayres (PSB) – centro-esquerda
Marcos Palermo (Cidadania) – centro
Italinho Cardinali (PL) – direita
Bruno Zancheta (Republicanos) – direita
EM 2022, CIDADE TEVE 15 CANDIDATOS
Em 2022, São Carlos registrou 15 candidatos, entre concorrentes que buscavam vaga na Câmara Federal, em Brasília, e na Assembleia Legislativa, em São Paulo. O número é menor do que os 21 que concorreram nas eleições gerais passadas na cidade. No final das contas, ninguém se elegeu. Naquele ano, oito candidatos concorreram à Assembleia e sete à Câmara Federal.
CANDIDATOS DE 2022
DEPUTADO ESTADUAL
Roselei Françoso (MDB)
Dé Alvim (Solidariedade)
Júlio César (PL)
Elton Carvalho (Republicanos)
Djalma Nery (PSOL)
Patrocínio Ramos (Causa Animal – PMN)
Lili Paes (PTB)
Freire (Patriota)
DEPUTADO FEDERAL
Leandro Guerreiro (Patriota)
Marcos Palermo (MDB)
Dimitri Sean (PDT)
Andreia Tofollo (Solidariedade)
Waldemir Soares Júnior (PSTU)
Nino Mengatti (PSB)
Gilmar (Patriota)