Minha Quitandinha e Onii anunciam fusão

Crédito: divulgação

De olho em um mercado em rápida expansão, impulsionado pela demanda por conveniência, tecnologia e modelos de negócio enxutos, as redes de minimercados autônomos Minha Quitandinha e Onii anunciam a fusão estratégica das operações. A união consolida não apenas a experiência e estrutura de ambas, mas também a afinidade cultural e o propósito de democratizar o acesso ao empreendedorismo por meio de um formato acessível, escalável e humanizado.

Sob a marca Minha Quitandinha, as duas empresas se juntam para acelerar projetos e expandir a atuação no Brasil e no exterior, uma vez que já têm presença em Dubai e Portugal, somando 750 lojas em operação. Com a junção, a Minha Quitandinha atua com foco na operação e expansão das unidades, e a Onii na área de tecnologia, com soluções inovadoras para lojas autônomas. Além disso, também gera uma nova identidade visual para a empresa, como a mudança das cores para verde e amarelo, que reforçam a conexão com a brasilidade.

Para o CEO e sócio-fundador da Minha Quitandinha, Guilherme Mauri, a marca rompe padrões e transforma a simples venda do dia a dia em liberdade, pertencimento e autonomia. “Junto com a Onii, reforçamos o compromisso com a inovação, eficiência e proximidade com o consumidor. Temos muita sincronia, o que faz com que essa fusão seja algo natural, para fortalecer ainda mais as duas marcas”, diz Mauri.

A Onii nasceu como uma empresa de tecnologia voltada para lojas autônomas e, atualmente, é uma das líderes no setor de software para esse segmento. Com a pandemia, o negócio se expandiu para o modelo de franquias de mercados autônomos. As duas empresas já compartilham uma trajetória de parceria desde 2020, marcada por uma relação em constante crescimento, com troca de ideias, identificação de oportunidades e contratos comerciais.

“Para os franqueados, os benefícios serão inúmeros, pois agora farão parte de uma rede mais robusta, com mais força de negociação junto à indústria e oportunidades de novas parcerias”, comenta Mauri.

Atualmente, a empresa possui duas sedes, mantidas nas cidades nas quais as marcas foram fundadas: em São Carlos (SP), da Onii, e Balneário Camboriú (SC), da Minha Quitandinha. A expansão segue em diversos modelos de negócios, incluindo lojas de rua, empresas, indústrias, hotéis, condomínios residenciais e comerciais. A estratégia busca atender a diferentes perfis de consumidores e conveniência, adaptando o formato às necessidades de cada público e região.

Com isso, os times de tecnologia das duas empresas também se unem, somando 20 profissionais dedicados à área. A integração fortalece ainda mais o desenvolvimento contínuo da plataforma QPay, permitindo que os consumidores realizem as compras em menos de 19 segundos, com uma jornada de compra ágil e um aplicativo de fácil utilização, que também revolucionou a gestão do inventário. Segundo o CEO e fundador da Onii, Victor Bermudes, a inovação digital continua sendo um dos pilares centrais da nova fase da empresa. “A tecnologia transforma a complexidade em facilidade e lucratividade, representando liberdade de tempo, clareza da gestão e segurança. Com sistemas intuitivos e robustos, permitimos que o franqueado, mesmo sem experiência prévia, tenha controle total do seu negócio de forma descomplicada. A Onii seguirá atuando como empresa de tecnologia, com foco na criação e no desenvolvimento de novas soluções para o mercado.”

Fonte: Abraas

Leia Também