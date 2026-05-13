Dia das Mães impulsiona comércio físico com alta de 11,5%, aponta Serasa Experian

compras - Crédito: Freepik

O comércio varejista físico registrou crescimento de 11,5% na semana do Dia das Mães de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, considerada a primeira e maior datatech do Brasil.

O levantamento considera o período de 4 a 10 de maio de 2026 em relação aos dias 5 a 11 de maio de 2025. Segundo a economista-chefe da empresa, Camila Abdelmalack, o resultado demonstra que os consumidores recorreram mais ao crédito para garantir as compras em uma das datas mais importantes para o varejo.

“O Dia das Mães segue como uma das datas mais relevantes para o varejo, e os dados indicam uma intensificação na busca por crédito neste período. O indicador não mensura diretamente o volume de vendas, mas sim o volume de consultas realizadas pelos estabelecimentos à base da Serasa Experian no momento da transação”, explicou a economista.

De acordo com Camila, o avanço registrado aponta uma maior tentativa de viabilizar compras por meio do crédito, especialmente em um cenário ainda marcado por juros elevados e pressão no orçamento das famílias.

Já no fim de semana do Dia das Mães — entre 8 e 10 de maio de 2026, comparado aos dias 9 a 11 de maio de 2025 — o crescimento da atividade do comércio foi mais moderado, com alta de 2,8%.

Para a economista, o desempenho menor nos dias mais próximos da data comemorativa indica que muitos consumidores anteciparam as compras ao longo da semana.

“O resultado mais moderado no final de semana sugere que parte relevante das compras foi antecipada, possivelmente como estratégia das famílias para organizar melhor o orçamento, aproveitar condições de parcelamento e crédito e evitar locais cheios”, completou.

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Dia das Mães é elaborado com base em uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da empresa. O estudo considera as consultas feitas pelos estabelecimentos comerciais no momento das transações, servindo como um termômetro da atividade do varejo físico no país.

Criada em 1968, a Serasa Experian passou a integrar a Experian em 2007. Atualmente, a companhia realiza mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre consumidores e empresas e afirma proteger mais de 2,2 bilhões de transações comerciais por ano.

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