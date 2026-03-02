SIGA O SCA NO

Nem toda revisão previdenciária envolve tempo de contribuição.

Algumas envolvem dignidade.

Uma das situações mais recorrentes no escritório é a seguinte:

“Doutora, minha pensão por morte foi concedida com valor reduzido. Mas eu sou inválida. Tenho direito a receber 100%?”

A resposta pode ser sim — e essa diferença pode representar impacto financeiro permanente.

O que mudou com a Reforma da Previdência?

A EC 103/2019 alterou o cálculo da pensão por morte.

Atualmente, a regra geral é:

50% do valor da aposentadoria do segurado·

10% por dependente

Até o limite de 100%

Ou seja, se houver apenas a esposa como dependente, o benefício costuma ser fixado em 60%.

Mas existe uma exceção extremamente relevante.

Ainda importante ressaltar que a Lei 13.135/2015 também limitou os prazos para recebimento do benefício com base na idade.

A exceção: dependente inválida ou com deficiência

O §2º do art. 23 da EC 103/2019 estabelece:

Se houver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100% da aposentadoria enquanto durar a condição.

Isso significa:

A pensão pode ser revista para 100%

O percentual integral permanece enquanto persistir a invalidez, podendo ser vitalícia.

Quando cabe revisão?

A revisão é possível quando:

A pensão foi concedida após a EC 103/2019 e Lei 13.135/2015. O benefício foi fixado em 50% + 10%; A esposa já era inválida ou pessoa com deficiência na data do óbito; O INSS não aplicou o §2º do art. 23 da EC 103.

Em muitos casos, o INSS concede automaticamente 60% sem analisar a condição de saúde da dependente.

Isso configura erro de cálculo.

Requisito essencial

A invalidez ou deficiência deve existir na data do óbito do segurado.

Se a incapacidade surgir depois, não há direito à revisão para 100%.

Este é o ponto técnico central da tese.

Documentos fundamentais

Laudos médicos anteriores ao óbito;

Prontuários;

Relatórios médicos especializados;

Processo administrativo completo;

Histórico clínico que comprove incapacidade contemporânea ao falecimento.

Em caso de negativa administrativa, a prova pericial judicial é decisiva.

Prazo para revisão

Aplica-se o prazo decadencial de 10 anos, previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, contado do primeiro pagamento do benefício.

A análise do prazo é indispensável antes de qualquer medida judicial.

Impacto financeiro

A diferença entre 60% e 100% pode representar:

Reajuste mensal permanente;

Pagamento de atrasados dos últimos cinco anos;

Correção monetária e juros.

Trata-se de revisão estrutural, não pontual.

A proteção reforçada da lei

O legislador reconheceu que o dependente inválido ou com deficiência possui vulnerabilidade maior.

Por isso, garantiu proteção diferenciada no cálculo da pensão.

Mas esse direito nem sempre é aplicado automaticamente.

No Direito Previdenciário, muitas vezes o direito existe — mas precisa ser buscado.

