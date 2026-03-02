Nem toda revisão previdenciária envolve tempo de contribuição.
Algumas envolvem dignidade.
Uma das situações mais recorrentes no escritório é a seguinte:
“Doutora, minha pensão por morte foi concedida com valor reduzido. Mas eu sou inválida. Tenho direito a receber 100%?”
A resposta pode ser sim — e essa diferença pode representar impacto financeiro permanente.
O que mudou com a Reforma da Previdência?
A EC 103/2019 alterou o cálculo da pensão por morte.
Atualmente, a regra geral é:
- 50% do valor da aposentadoria do segurado·
- 10% por dependente
- Até o limite de 100%
Ou seja, se houver apenas a esposa como dependente, o benefício costuma ser fixado em 60%.
Mas existe uma exceção extremamente relevante.
Ainda importante ressaltar que a Lei 13.135/2015 também limitou os prazos para recebimento do benefício com base na idade.
A exceção: dependente inválida ou com deficiência
O §2º do art. 23 da EC 103/2019 estabelece:
Se houver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100% da aposentadoria enquanto durar a condição.
Isso significa:
A pensão pode ser revista para 100%
O percentual integral permanece enquanto persistir a invalidez, podendo ser vitalícia.
Quando cabe revisão?
A revisão é possível quando:
- A pensão foi concedida após a EC 103/2019 e Lei 13.135/2015.
- O benefício foi fixado em 50% + 10%;
- A esposa já era inválida ou pessoa com deficiência na data do óbito;
- O INSS não aplicou o §2º do art. 23 da EC 103.
Em muitos casos, o INSS concede automaticamente 60% sem analisar a condição de saúde da dependente.
Isso configura erro de cálculo.
Requisito essencial
A invalidez ou deficiência deve existir na data do óbito do segurado.
Se a incapacidade surgir depois, não há direito à revisão para 100%.
Este é o ponto técnico central da tese.
Documentos fundamentais
- Laudos médicos anteriores ao óbito;
- Prontuários;
- Relatórios médicos especializados;
- Processo administrativo completo;
- Histórico clínico que comprove incapacidade contemporânea ao falecimento.
Em caso de negativa administrativa, a prova pericial judicial é decisiva.
Prazo para revisão
Aplica-se o prazo decadencial de 10 anos, previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, contado do primeiro pagamento do benefício.
A análise do prazo é indispensável antes de qualquer medida judicial.
Impacto financeiro
A diferença entre 60% e 100% pode representar:
- Reajuste mensal permanente;
- Pagamento de atrasados dos últimos cinco anos;
- Correção monetária e juros.
Trata-se de revisão estrutural, não pontual.
A proteção reforçada da lei
O legislador reconheceu que o dependente inválido ou com deficiência possui vulnerabilidade maior.
Por isso, garantiu proteção diferenciada no cálculo da pensão.
Mas esse direito nem sempre é aplicado automaticamente.
No Direito Previdenciário, muitas vezes o direito existe — mas precisa ser buscado.