Centro de Tecnologia Educacional para Engenharia da Escola de Engenharia de São Carlos – USP completa 44 anos com projetos inovadores na área

Nos primeiros anos da década de 1980, atento às exigências de um novo tempo de desenvolvimento na área de infraestrutura e de efervescência industrial, o Departamento de Assuntos Universitários da Escola de Engenharia de São Carlos criou com pioneirismo o Centro de Tecnologia Educacional para Engenharia (CETEPE), em 1981, cuja preocupação centrava-se na formação e alta qualificação de engenheiros para atender às demandas da indústria e da sociedade naquele contexto.

Em 1988, o CETEPE assumiu a edição de uma das mais importantes revistas de divulgação científica na área de educação para engenharia, a Revista de Ensino de Engenharia da ABENGE.

Hoje, sob a direção do Profº Fernando Lavoie (Departamento de Geotecnia) e vice-direção do Profº Fábio Guerrini (Departamento de Engenharia de Produção), a equipe do CETEPE constituída por Renato Filho (Analista em Comunicação), Umberto Patracon (Técnico em Informática e Imagens), Casimiro Silva (Técnico de Informática) Érica Kawakami (Educadora) e Sirlene Valin (secretária) busca assegurar o alcance de sua missão inicial: “difundir novas tecnologias educacionais para o ensino de engenharia na USP, divulgação de métodos de ensino na forma de cursos e eventos, intercâmbio com especialistas e outros centros, e pesquisa em educação superior em engenharia”.

O CETEPE atua, assim, na produção de materiais, divulgação e incentivo ao uso de novas práticas pedagógicas e tecnologias educacionais para ensino de engenharia, por meio de estudos, pesquisas e intercâmbio com outros centros de pesquisa em educação no país e no exterior.

As ações do CETEPE se convergem em dois eixos: Centro de Produção Digital e Infraestrutura. No primeiro, encontra-se a produção do podcast Engenhando Talks (Canal USP no Youtube), apresentado por Fernando Lavoie, cuja proposta é promover o diálogo sobre assuntos que contribuam para a inovação, o avanço da educação, o progresso tecnológico e o desenvolvimento sustentável.

No segundo, um conjunto de ambientes de apoio ao ensino e à aprendizagem como LabMakers, Arena TED, Estúdios Audiovisuais, Auditório, Sala de Impressão 3D, Sala de Projetos e Laboratório de Realidade Virtual configuram a estrutura do CETEPE que dá concretude aos mais diversos projetos de docentes e discentes do campus, ampliando as possibilidades de criação e inovação almejadas pela instituição desde os mais de 40 anos de existência do CETEPE.

