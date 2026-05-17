Grupo de Óptica – IFSC - USP com os laboratórios de Biofotonica usam princípios ativos naturais no combate fotodinâmico de infecções e controle de vetores de doenças

“Nós não nos dedicamos à classificação ou à coleta de produtos naturais. Ao contrário, utilizamos esses recursos de forma estratégica e orientada à solução de desafios complexos, aplicando-os a problemas urgentes da atualidade”, diz o coordenador do CEPOF – CEPIX – IFSC - USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato. O coordenador acredita que a grande diversidade de produtos que a flora brasileira oferece fica muito no mito e no uso marginal pela indústria farmacêutica. Todos sabem o valor que temos em nossos óleos essenciais, mas pouco é feito para isto ser um tesouro.

Os trabalhos do CEPOF – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC -USP, se concentram em três frentes principais. A primeira é o combate a bactérias e fungos resistentes a antibióticos e fungicidas. Nesse contexto, não apenas tratamos infecções, mas, de forma ainda mais relevante, atuamos na quebra dos mecanismos de resistência desses microrganismos, permitindo que medicamentos já existentes recuperem sua eficácia. Essa abordagem representa um avanço crucial diante da crescente crise global de resistência antimicrobiana. Em trabalho inédito conduzido pelos membros do CEPOF – IFSC - USP e pela Profa.Dra. Kate Blanco e Dra.Fernanda Carbinato, estão sendo tratados crianças e adultos com infecção de garganta crônicas e o uso de curcuminóides como agentes naturais tem produzido resultados fantásticos e de grande importância. As parceiras com duas empresas já estão viabilizando equipamentos de iluminação e as formulações de uso exclusivo para esta finalidade. A técnica já está inclusive sendo testada em algumas UPAS da cidade de São Carlos.

A segunda frente envolve o controle de vetores de doenças, com especial atenção a enfermidades como dengue e Zika. Nesse âmbito, tem -se obtido resultados altamente promissores com o uso de curcuminóides no controle das larvas do mosquito Aedes aegypti. Essa estratégia tem se mostrado eficaz, seletiva e ambientalmente responsável, contribuindo para reduzir a disseminação dessas doenças de forma sustentável. A DraAlessandra Lima, o Dr. Matheus Garbuio e outros se dedicam de forma intensa a tornar tudo isto disponível para a população de forma mais rápida possível. Todos sabem o desastre que tem sido a dengue em nossa cidade. Um piloto importante está sendo feito em Anápolis - Goiás com nossos pesquisares e também na cidade de São Carlos-SP. Tem sido muito importante a parceria do CEPOF – CEPIX – IFSC -USP com o Departamento de Química da UFSCar, através do Prof. Kleber de Oliveira, que vem colaborando na síntese de diversos composotos.

Muitos compostos de origem natural apresentam propriedades ópticas e químicas que permitem, quando ativados por luz em comprimentos de onda específicos, a geração controlada de espécies reativas capazes de inativar microrganismos, destruir células patogênicas e interferir em processos biológicos críticos. Essa abordagem amplia significativamente a eficácia dos tratamentos, especialmente no combate a microrganismos resistentes, ao introduzir mecanismos de ação distintos daqueles dos fármacos convencionais. O grupo vem também investindo em diversas parcerias que estão desenvolvendo estes produtos foto ativados com agentes principais do controle de pragas na lavoura da soja e de outras de grande importância econômica. Neste caso o proposito é minimizar o uso de agrotóxicos de grande poder destrutivo ao meio ambiente e ao homem.

“Nossa filosofia é guiada pela convicção de que a natureza deve ser uma fonte de conhecimento, e não apenas de exploração. Buscamos compreender profundamente os princípios que regem os sistemas naturais e, a partir desse entendimento, desenvolvemos estratégias para reproduzi-los e sintetizá-los de maneira controlada” diz Bagnato. Isso nos permite aplicar esses conceitos no tratamento de doenças sem a necessidade de exploração predatória dos recursos naturais. Assim, além de impulsionar avanços científicos e tecnológicos, contribuímos também para a preservação do equilíbrio ambiental e colocamos em evidenciar a maior riqueza do Brasil, que são seus produtos naturais.

Apesar de bastante conhecido os trabalhos do CEPOF – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC - USP na área de tratamento de doenças utilizando a técnica de fotodinâmica, onde se coloca um medicamento que pode ser ativado por luz para matar células cancerosas oumesmo bactérias e fungos, muitos não sabem que uma das missões do Centro (CEPOF ) é explorar a diversidade brasileira com relação a seus produtos que se prestem a esta finalidades. Os chamados fotossensibilizadores naturais como os curcuminóides ou outros extratos naturais, além de serem extremamente biocompatível, não sendo tóxicos aos seres vivos, também não agredirem o meio ambiente quando eliminados. Isto é uma grande vantagem com relação as drogas que hoje já contaminaram muito do nosso meio ambiente.

Combate as larvas do mosquito Aedes, controle de diversas doenças com a ajuda da ativação da luz do Sol, sem perigo de intoxicação ou riscos ao meio ambiente.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato- Coordenador do CEPOF – CEPIX – IFSC – USP; Profa.Dra. Kate Blanco e Dra. Fernanda Carbinato -CEPOF – CEPIX – IFSC – USP; Dra Alessandra Lima, oDr. Matheus Garbuio; Prof. Dr. Kleber de Oliveira - Departamento de Química da UFSCar; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF – CEPIX – IFSC – USP