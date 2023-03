Workshop em São Carlos debaterá adaptação das cidades do interior com base nas mudanças climáticas

Chuva causou alagamento na região da rotatória do cristo no último dia 28 de dezembro - Crédito: Divulgação

Com a participação de pesquisadores do projeto Cidade, Infraestrutura e Adaptação às Mudanças do Clima - CIAM Clima (apoio CNPq/MacPesquisa/Fapesp), o “II Workshop Infraestrutura, resiliência e adaptação das cidades do interior” busca refletir sobre as infraestruturas no interior do Estado de São Paulo e possíveis alternativas de governanças.

O evento reunindo professores, estudantes, gestores municipais, bem como técnicos federais e representantes de movimentos sociais vai discutir casos de conflitos entre infraestrutura, corpos d’água e urbanização nas cidades de Cordeirópolis, Araraquara, Casa Branca e São Carlos.

Além de palestras com especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil organizada, o Workshop terá duas visitas de campo; uma em Cordeirópolis e outra em São Carlos.

Abrindo oficialmente o evento, no dia 6, segunda-feira, a partir das 9h, sob a ótica da do tema infraestrutura de transporte e a relação com a cidade: conflitos e perspectivas, durante a visita ao Pátio Ferroviário, os participantes verão de perto os conflitos entre a rede ferroviária, o patrimônio histórico e a drenagem urbana da cidade de Cordeirópolis.

Na terça-feira, dia 7, após apresentação dos casos de São Carlos, a visita técnica será aos projetos de mitigação ambiental adotados na cidade entre 2001 e 2008. Os locais visitados serão: o Parque Linear do Córrego Tijuco Preto; Parque da Chaminé; Parque do Bicão; Travessia do Córrego Monjolinho sob a linha férrea e da área do Campus II da USP.

O ciclo de palestras vai abordar temas como: Infraestrutura ferroviária e cidade: enchentes, malha urbana e patrimônio histórico em sistemas de cidades. Para encerrar as atividades serão discutidos, entre outros: combate a cheias; drenagem urbana sustentável; panorama dos regimes na infraestrutura, etc.

O ciclo de palestras vai abordar temas como: meios de evitar a maior ocorrência de enchentes devido ao crescimento das cidades, as possibilidades dos novos parâmetros de sistemas de drenagem sustentável, o desempenho a longo prazo de infraestruturas verdes já instaladas na cidade.

As características dos usos atuais da infraestrutura ferroviária, restrito ao tráfego de carga, e seu impacto nas cheias, mobilidade intraurbana e patrimônio histórico são comuns ao sistema de cidades servidos pela ferrovia, sendo objeto de debate conjunto pelos especialistas.

De acordo com o coordenador do Workshop, professor Renato Anelli, da FAU/Makenzie, as cidades do interior paulista possuem características urbanas próprias, que sofrem os impactos dos eventos extremos das mudanças climáticas de modo específico. Aqui, além das enchentes decorrentes da maior frequência de chuvas intensas, as mudanças climáticas causam estiagens prolongadas que geram fortes incêndios em plantações e reservas. O workshop procura identificar essas especificidades e traçar políticas públicas para elas”.

“São Carlos realizou um conjunto de projetos e obras de infraestrutura verde na primeira década deste século, que são pioneiras em nível nacional. Foram realizadas para atender a condenação da prefeitura em 2000, por ter construído avenidas em Áreas de Preservação Permanente sem licença ambiental. Interessa ao grupo de pesquisa conhecer o estado atual dessas obras para avaliar seu desempenho e conservação depois de duas décadas”, destacou Anelli.

