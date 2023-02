Volta às aulas: unidades escolares passam por reforma e manutenção

Escolas municipais passaram por reforma antes do começo das aulas - Crédito: divulgação

Com o objetivo de garantir a qualidade do ensino e infraestrutura adequada de trabalho aos profissionais que vão receber cerca de 16 mil alunos no retorno das aulas a partir da próxima segunda-feira (06/02), a Secretaria Municipal de Educação (SME) intensificou os trabalhos de manutenção, reforma e ampliação das unidades escolares.

Segundo a SME desde o final do ano letivo de 2022, foram investidos cerca de R$ 700 mil em manutenção, reforma, intervenções como pintura interna e externa, instalação de alambrados, portões e grades, ventiladores, tela mosqueteiro, revisão hidráulica, troca de tubulação de esgoto, iluminação de quadra, manutenção em telhados, limpeza de calhas, troca de pisos e revestimentos de banheiros e cozinhas e de áreas de serviço, manutenção de brinquedos, troca de areia dos parquinhos e roçagem, entre outras intervenções pontuais de acordo com a necessidade de cada unidade escolar. A dedetização também não foi esquecida.

Receberam intervenções os Centro Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) Therezinha Rispoli Massei, Walter Blanco, José de Campos Pereira, Ida Vinciguerra, Julien Fauvel, Nilson Gonçalves, João Jorge Marmorato, Bento Prado de Almeida Ferraz Jr., Maria Consuelo B. Tolentino, Lauro Monteiro da Cruz, Enedina Montenegro Blanco, Olivia de Carvalho, João Batista Paino, José Marrara, Homero Frei, Benedito Aparecido da Silva e as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB’s) Angelina Dagnone de Melo, Dalila Galli, Arthur Natalino Deriggi e Alcyr Leopoldino, além das bibliotecas Ana Celina da Silva Escobal e Gerson Edson Toledo Piza.

Além das ações de manutenção a SME também promoveu a entrega de notebooks e mochilas para 1.284 professores. Para esse ano letivo foram abertas 462 turmas na Educação Infantil e 255 turmas no Ensino Fundamental I e II.

De acordo com o secretário de Educação, Roselei Françoso, a chuva de janeiro, somente não choveu em 6 dias do mês, atrasou algumas reformas. “Mesmo assim conseguimos finalizar a reforma do CEMEI José Marrara, um investimento de mais de R$ 300 mil, possibilitando que os alunos de 0 a 3 anos já comecem o ano letivo na escola nova. Das 61 unidades da rede municipal de ensino, somente duas não retornam totalmente, o CEMEI Maria Alice Vaz Macedo, uma vez que uma ala da escola ainda precisa de reforma, porém parte dos alunos serão atendidos na parte que já ficou pronta e outros foram matriculados em outras escolas da região; e a Monsenhor Alcindo Siqueira que passa por uma reforma completa, inclusive na quadra e piscina, não retorna agora. Os alunos dessa escola permanecem sendo atendidos no prédio da Sacrementinas”, explicou o secretário.

Fazem parte da Rede Municipal 61 unidades escolares, sendo 50 Centro Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), 10 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB’s) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA). Para atender toda a Rede a SME tem hoje disponíveis cerca de 1.600 profissionais entre professores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, agentes educacionais e merendeiras.

Leia Também