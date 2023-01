Vizinhos de casa de shows reclamam de som alto

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

Moradores da região do Jardim Ipanema, Embaré, Moradas, Jockey Clube e Damha acordaram na manhã deste domingo (29) ao som de axé e funk. O som vinha de um trio na Oasis Eventos e de tão alto podia ser ouvido a vários quilômetros de distância.

Leitores entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar da situação. “Sou morador do Condomínio Moradas 3. Toda vez que tem show na Oasis de sábado é essa tortura. Não conseguimos dormir de tão alto que é o som. Já reclamamos, mas ninguém toma atitude”, diz uma das mensagens recebida pelo Whatsapp do portal. Um vídeo também foi enviado à redação.

O SCA entrou em contato com o responsável pelo local, o qual informou que o espaço foi alugado e se tratava de uma formatura, e sem conhecimento da direção foi colocado um trio elétrico por volta das 6h, porém o evento acabou por volta das 9h.

