sexta, 20 de fevereiro de 2026
Vinicius Marchese recebe título de Cidadão Honorário de São Carlos

20 Fev 2026 - 16h45Por Jessics Carvalho R
O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), Vinicius Marchese, será homenageado com o título de Cidadão Honorário de São Carlos. A honraria foi concedida por meio do Decreto Legislativo nº 1111, de 06 de novembro de 2025, de autoria do vereador Jùlio Cesar (PL).

A entrega oficial do título acontecerá em sessão solene no dia 23, segunda-feira, a partir das 19h, na sede da AEASC (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos), reunindo autoridades, profissionais da área e convidados.

O reconhecimento destaca a relevante contribuição de Vinicius Marchese para o fortalecimento da engenharia e da agronomia no Brasil. Ex-presidente do CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) e atualmente à frente do CONFEA, Marchese tem atuação marcante na valorização dos profissionais do Sistema CONFEA/CREA e na promoção de políticas que fortalecem a infraestrutura e o desenvolvimento técnico dos municípios.

Ao longo de sua trajetória, tem apoiado cidades por meio de parcerias com prefeituras e orientação técnica, contribuindo para a melhoria da gestão pública, da qualidade das obras e da segurança das construções. Seu trabalho reforça a importância da engenharia como instrumento estratégico para o crescimento sustentável.

Autor da homenagem, o vereador Jùlio Cesar ressaltou que a concessão do título simboliza o reconhecimento de São Carlos a uma liderança que contribui de forma efetiva para o desenvolvimento das cidades. “É uma justa homenagem a quem trabalha pela valorização da engenharia e pelo fortalecimento dos municípios, impactando diretamente na qualidade de vida da população”, destacou.

Últimas Notícias