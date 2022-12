Vídeo: Rua se transforma em rio na Quinta da Felicidade

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

A região da Quinta da Felicidade e Varjão voltou a sofrer com a chuva na manhã desta quarta-feira (28). Algumas ruas foram completamente tomadas pela água.

A mais afetada é a Rua João Vitor Ferreira Rosa que praticamente se transformou em um rio. A água também invadiu algumas casas.

Segundo os moradores que entraram em contato via Whatsapp com o SCA, o problema no local é recorrente e falta um sistema eficiente de drenagem.



