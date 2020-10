Vídeo gravado de dentro da cabine mostra pouso do gigante Airbus A350 em São Carlos

15 Out 2020 - 17h38

Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado pela tripulação de dentro da cabine do Airbus A350-900 mostra o pouso da aeronave no aeroporto internacional de São Carlos, no final da manhã desta quinta-feira (14). Esse é o maior avião a aterrissar neste aeroporto, onde também funciona o Centro de Manutenção da Latam.

A curta pista de 1.720 foi suficiente para o pouso da aeronave que estava vazia.

O jato estava estocado no aeroporto de Confins desde maio devido a crise provocada pela pandemia de Covid-19.

“Ficamos muito orgulhosos de operar o A350 com destino ao MRO da LATAM, algo que exigiu bastante trabalho da nossa equipe para manter todos os padrões de segurança necessários. Foram horas destinadas ao planejamento e principalmente ao treinamento de uma tripulação dedicada a essa operação”, afirma Geraldo de Meneses, diretor de Operações da LATAM Airlines Brasil.

