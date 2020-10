A350 da LATAM pousa pela primeira vez no Aeroporto Internacional de São Carlos

A350 é o maior avião que já pousou no MRO da LATAM em São Carlos - Crédito: Divulgação

Foto: Divulgação A LATAM Airlines Brasil informa que, às 11h51 de hoje (14), pousou de forma inédita em São Carlos a aeronave Airbus A350, prefixo PR-XTK, vinda do Aeroporto de Confins. A chegada do modelo marca também outro fato importante para o Centro de Manutenção (MRO) da LATAM, que recebe o maior avião de sua história. O primeiro A350 a chegar na localidade irá permanecer no MRO em processos de manutenção e seguirá em preservação para retomar suas operações.

“Ficamos muito orgulhosos de operar o A350 com destino ao MRO da LATAM, algo que exigiu bastante trabalho da nossa equipe para manter todos os padrões de segurança necessários. Foram horas destinadas ao planejamento e principalmente ao treinamento de uma tripulação dedicada a essa operação”, afirma Geraldo de Meneses, diretor de Operações da LATAM Airlines Brasil.

“Este é mais um marco importante para nossas operações em São Carlos, pois recebemos a maior aeronave que já pousou no nosso Centro de Manutenção. É também o segundo movimento inédito que tivemos em plena pandemia, depois de iniciarmos as manutenções pesadas em aeronaves Boeing 767 cargueiras. Todas essas conquistas atestam o nosso permanente compromisso em seguir em frente e tornar o MRO cada vez mais competitivo, relevante e eficiente para as operações do Grupo LATAM”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Airlines Brasil.

Atualmente, o MRO da LATAM é o maior centro de manutenção certificado da América do Sul e um dos grandes polos de inovação do Grupo LATAM Airlines a serviço da eficiência e segurança operacional da companhia. Em 2019, o MRO realizou 197 checks e revisou mais de 52 mil componentes de aeronaves.

Recentemente, em agosto de 2020, a companhia começou a realizar na localidade a manutenção pesada de aeronaves Boeing 767 cargueiras, um processo que exige alto grau de detalhamento técnico e que, anteriormente, era realizado somente no exterior

Outra conquista recente foi o ganho de agilidade e economia de custos no desembaraço aduaneiro de aeronaves vindas do exterior. Com a internacionalização do Aeroporto Internacional Mário Pereira Lopes, ocorrida em 2018, o MRO da LATAM passou a receber esses aviões diretamente de outros países e a realizar o processo aduaneiro em São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também