Vídeo: fogo devora estátua da Havan em São Carlos

Fogo atingiu estátua durante a madrugada - Crédito: Colaborador/SCA

Um incêndio de origem desconhecida, destruiu na madrugada desta terça-feira, 31, a réplica da estátua da Liberdade, postada como ‘cartão de visitas’ da Loja Havan, localizada às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital/interior.

Por volta das 5h um leitor do São Carlos Agora fez um vídeo onde eram exibidas as chamas consumindo toda a estátua.

Os motivos do incêndio são desconhecidos e os motivos devem ser esclarecidos pela Polícia. O Corpo de Bombeiros, com auto bombas, foram solicitados para debelar as chamas.

