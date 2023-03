Airton Garcia acompanha pavimentação no Parque São José

Crédito: divulgação

O prefeito Airton Garcia, acompanhado dos secretários de Governo, Netto Donato, de Obras Públicas, João Muller e de Comunicação, Leandro Severo, acompanhou na última quarta-feira, 1, a pavimentação das vias do Parque São José. O serviço faz parte da obra que está sendo realizada, a pedido da Prefeitura de São Carlos, com recursos do Governo do Estado, e que incluiu também a drenagem da área.

No total serão investidos R$ 7 milhões. A empresa vencedora do processo licitatório iniciou os trabalhos em 2021, mas devido a problemas com a limpeza do local, que exigiu um trabalho a parte e mais recursos, a obra ficou suspensa até a conclusão desses serviços, sendo retomada em 2022, porém devido a paralisação por parte do Estado de transferência de recursos, de pagamento de medições para a empresas, novamente ficou paralisada, sendo retomada agora com a pavimentação.

Segundo o secretário de Obras Públicas, João Muller, 80% da obra de drenagem já foi concluída e a pavimentação asfáltica será realizada em 40.393,20 m² de área total. “Outra questão importante que já foi realizada foi a interligação com o piscinão da CDHU, o que vai possibilitar um maior aproveitamento do reservatório de detenção, chegando a 35%, antes mesmo da finalização da obra da Rumo”, ressaltou Muller.

“Quando o subsecretário de Convênios da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, Ronaldo Camargo esteve em São Carlos, o prefeito Airton Garcia falou da necessidade de estabelecer um fluxo financeiro dos convênios do Estado com São Carlos para definirmos um cronograma de desembolso de recursos. Explicamos que a preocupação do Prefeito era que a empresa abandonasse a obra. A Datec, empresa que venceu a licitação, retomou o serviço, porém estamos em contato com o Governo porque sabemos que as contas ainda não foram totalmente regularizadas”, explica Netto Donato, secretário de Governo.

O prefeito Airton Garcia lembrou que essa era uma reivindicação de 30 anos. “O Parque São José é um local importante para a cidade, reúne diversas empresas, portanto oferece muitos empregos. Batalhamos para conseguir esses recursos, inclusive com ajuda do então deputado Júnior Bozzella e a agora precisamos que o Estado finalize para darmos continuidade a outros projetos que dependem da conclusão dessa obra”, finalizou o prefeito.

De acordo com o projeto também será construído 8.185,29 m² de guia e sarjeta; 9.117,38 m² de canteiro central (grama); 17.199,77 m² de passeio público, 48 bocas de lobo simples; 22 unidades de bocas de lobo duplas; 43 poços de visita; com tubos de concreto DN de 600mm, 800mm, 1000mm e 1200mm.

