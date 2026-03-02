(16) 99963-6036
segunda, 02 de março de 2026
Viaduto do Jockey Club serÃ¡ interditado nesta terÃ§a-feira das 6 Ã s 18 horas

02 Mar 2026 - 09h36
Viaduto do Jockey Club serÃ¡ interditado nesta terÃ§a-feira das 6 Ã s 18 horas -

A Ecovias Noroeste Paulista realizará uma operação especial amanhã (terça-feira, 03/03) para o içamento e o lançamento de lajes, que serão utilizadas no alargamento do viaduto localizado no quilômetro 236+100m, da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP). Durante a operação, a passagem sob o viaduto e as faixas da esquerda das pistas norte (sentido capital-interior) e sul (interior-capital) da rodovia serão interditadas das 6 às 18 horas.

O dispositivo faz a ligação entre os bairros Jockey Club e Vila Marina. Toda a área estará devidamente sinalizada pela concessionária, conforme as normas de segurança viária. A orientação aos motoristas é para que redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, se possível, programem seus deslocamentos considerando eventuais impactos no tempo de viagem.
 

