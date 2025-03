Compartilhar no facebook

Os moradores de São Carlos e região ganharão uma nova opção para adquirir produtos para casa com preços acessíveis. No dia 28 de março de 2025, às 7h, será inaugurado o espaço Vestcasa dentro do Tenda Atacado São Carlos.

A loja oferecerá uma ampla variedade de produtos, incluindo itens de cozinha, cadeiras, cama, mesa e banho, além de utilidades domésticas.

