Veja como fica o tempo nos próximos dias

Previsão do tempo -

Segunda-feira (27/03)

Frente fria atua sobre o estado de estado de São Paulo, favorecendo a formação de nebulosidade e de chuva, principalmente no período da tarde e nas regiões sul, leste e nordeste do estado. Temperaturas em ligeiro declínio.

Terça-feira (28/03)

Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, porém, a proximidade deste sistema mantém a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo, com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente a tarde. Temperaturas em ligeiro declínio.

Quarta-feira (29/03)

As instabilidades diminuem sobre o estado de São Paulo. No período da manhã, pouca nebulosidade, sem chuva. No período da tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão de muita nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas no estado.

IPMET

